Alarm nach Schüssen auf Parkplatz: Großfahndung!

Blaulichteinsatz Samstagnacht in Spittal an der Drau: Nach mehreren Schüssen auf einem Parkplatz rückte ein Großaufgebot an Polizisten aus. Zwei Jugendliche gingen im Zuge der Fahndung ins Netz.
Alarmmeldung gegen 23:15 Uhr: Auf einem Parkplatz in der Villacher Straße im Stadtgebiet von Spittal sollen laut Augenzeugen Schüsse gefallen sein – mehrere Jugendliche hätten demnach mit einer mutmaßlichen Pistole hantiert und in Richtung eines geparkten Pkw geschossen. Umgehend machten sich gleich mehrere Polizeistreifen auf den Weg.
Als die Beamten eintrafen, waren die Verdächtigen bereits über alle Berge. Die drei bis vier Jugendlichen sollen mit zwei Fahrzeugen die Flucht ergriffen haben. Unverzüglich wurde eine örtliche Großfahndung eingeleitet – unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen sowie des Einsatzkommandos Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe.
Und es dauerte nicht lange, bis ein 17-Jähriger sowie ein 18-Jähriger (beide aus dem Bezirk Spittal) ins Netz gingen. Und der jüngere der beiden gab schließlich auch zu, mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen zu haben.
Waffenverbot und Anzeige
An der Wohnadresse des Beschuldigten wurden eine Schreckschusswaffe samt Munition sowie ein Springmesser sichergestellt. Der Jugendliche zeigte sich geständig - es wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und Anzeige erstellt.
