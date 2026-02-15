Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Cobra rückte aus

Alarm nach Schüssen auf Parkplatz: Großfahndung!

Kärnten
15.02.2026 09:02
(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Blaulichteinsatz Samstagnacht in Spittal an der Drau: Nach mehreren Schüssen auf einem Parkplatz rückte ein Großaufgebot an Polizisten aus. Zwei Jugendliche gingen im Zuge der Fahndung ins Netz.

0 Kommentare

Alarmmeldung gegen 23:15 Uhr: Auf einem Parkplatz in der Villacher Straße im Stadtgebiet von Spittal sollen laut Augenzeugen Schüsse gefallen sein – mehrere Jugendliche hätten demnach mit einer mutmaßlichen Pistole hantiert und in Richtung eines geparkten Pkw geschossen. Umgehend machten sich gleich mehrere Polizeistreifen auf den Weg.

Als die Beamten eintrafen, waren die Verdächtigen bereits über alle Berge. Die drei bis vier Jugendlichen sollen mit zwei Fahrzeugen die Flucht ergriffen haben. Unverzüglich wurde eine örtliche Großfahndung eingeleitet – unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen sowie des Einsatzkommandos Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe.

Und es dauerte nicht lange, bis ein 17-Jähriger sowie ein 18-Jähriger (beide aus dem Bezirk Spittal) ins Netz gingen. Und der jüngere der beiden gab schließlich auch zu, mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen zu haben.

Waffenverbot und Anzeige
An der Wohnadresse des Beschuldigten wurden eine Schreckschusswaffe samt Munition sowie ein Springmesser sichergestellt. Der Jugendliche zeigte sich geständig - es wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und Anzeige erstellt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
15.02.2026 09:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
192.952 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
117.233 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
109.711 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2344 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
785 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
725 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Kärnten
Auch Cobra rückte aus
Alarm nach Schüssen auf Parkplatz: Großfahndung!
Vor dem Schulbeginn
Wirbel nach Koralmbahn: Fahrpläne werden angepasst
Krone Plus Logo
50 Jahre Olympiasieg
Schnabl: „Heute würde ich disqualifiziert werden!“
Krone Plus Logo
Ina Jovanovic:
„Unter Jörg Haider waren viele keine Fans von uns“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: BW Linz gegen Wolfsberger AC
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf