13 Standorte

Malschule sucht Begleiter für kreative Kinder

Kärnten
14.02.2026 22:01
Großformatige Werke auf der Staffelei erschaffen: In Ateliers der Kindermalschule haben die ...
Großformatige Werke auf der Staffelei erschaffen: In Ateliers der Kindermalschule haben die Kleinen große Möglichkeiten. Weitere Malbegleiter werden gesucht!(Bild: Kindermalschule Martina Berger)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Die Kärntner Kindermalschule startet an 13 Standorten ins Sommersemester, ein Atelier bleibt aber vorerst geschlossen: Malbegleiter fehlen!  Workshops für Begleiter und Restplätze für Kinder verfügbar!

Kein starrer Lehrplan, kein referierender Lehrer, sondern aktive und kreative Kinder: In der Kärntner Kindermalschule kommen seit beinahe 30 Jahren Mädchen und Buben im Volksschulalter einmal in der Woche für 90 Minuten zusammen, um zu malen.

Individuell unterstützt werden die Sechs- bis Zehn- oder Elfjährigen von Malbegleitern, von denen noch weitere gesucht werden – vor allem in Finkenstein. Denn dort muss die Malwerkstatt vorerst geschlossen bleiben, weil Malbegleiter fehlen. Eine Aufgabe für jeden, der Kinder kreativ begleiten möchte! Am 9. Mai sowie am 19. September werden für künftige Malbegleiter Ausbildungsworkshops angeboten. Infos bei der Servicestelle der Kindermalschule im Kärntner Bildungswerk: 0660/294 76 32.

Die Malbegleitungen geben den Kindern jenen geschützten Raum, den es für echte kreative Entfaltung braucht - wertschätzend, druckfrei und individuell begleitet.

Doris Rottermanner, kimaBildungswerk

Das Sommersemester startet morgen, Montag, schrittweise an 13 Standorten: Seeboden, Klagenfurt, Feldkirchen, Magdalensberg, St. Andrä, Villach, Wolfsberg, Arnoldstein, Velden, Ludmannsdorf, Villach-St. Martin, St. Jakob im Rosental und St. Paul im Lavanttal. Restplätze sind teils noch verfügbar (90 € pro Semester). Kontakte zur Anmeldung: kaerntnerkindermalschule.at

