Malschule sucht Begleiter für kreative Kinder

Die Kärntner Kindermalschule startet an 13 Standorten ins Sommersemester, ein Atelier bleibt aber vorerst geschlossen: Malbegleiter fehlen! Workshops für Begleiter und Restplätze für Kinder verfügbar!
Kein starrer Lehrplan, kein referierender Lehrer, sondern aktive und kreative Kinder: In der Kärntner Kindermalschule kommen seit beinahe 30 Jahren Mädchen und Buben im Volksschulalter einmal in der Woche für 90 Minuten zusammen, um zu malen.
Individuell unterstützt werden die Sechs- bis Zehn- oder Elfjährigen von Malbegleitern, von denen noch weitere gesucht werden – vor allem in Finkenstein. Denn dort muss die Malwerkstatt vorerst geschlossen bleiben, weil Malbegleiter fehlen. Eine Aufgabe für jeden, der Kinder kreativ begleiten möchte! Am 9. Mai sowie am 19. September werden für künftige Malbegleiter Ausbildungsworkshops angeboten. Infos bei der Servicestelle der Kindermalschule im Kärntner Bildungswerk: 0660/294 76 32.
Die Malbegleitungen geben den Kindern jenen geschützten Raum, den es für echte kreative Entfaltung braucht - wertschätzend, druckfrei und individuell begleitet.
Doris Rottermanner, kimaBildungswerk
Das Sommersemester startet morgen, Montag, schrittweise an 13 Standorten: Seeboden, Klagenfurt, Feldkirchen, Magdalensberg, St. Andrä, Villach, Wolfsberg, Arnoldstein, Velden, Ludmannsdorf, Villach-St. Martin, St. Jakob im Rosental und St. Paul im Lavanttal. Restplätze sind teils noch verfügbar (90 € pro Semester). Kontakte zur Anmeldung: kaerntnerkindermalschule.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.