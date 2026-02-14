Malschule sucht Begleiter für kreative Kinder

Individuell unterstützt werden die Sechs- bis Zehn- oder Elfjährigen von Malbegleitern, von denen noch weitere gesucht werden – vor allem in Finkenstein. Denn dort muss die Malwerkstatt vorerst geschlossen bleiben, weil Malbegleiter fehlen. Eine Aufgabe für jeden, der Kinder kreativ begleiten möchte! Am 9. Mai sowie am 19. September werden für künftige Malbegleiter Ausbildungsworkshops angeboten. Infos bei der Servicestelle der Kindermalschule im Kärntner Bildungswerk: 0660/294 76 32.