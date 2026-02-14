Vorteilswelt
Am Villacher Fasching

Glückloser Streitschlichter kassierte Faustschlag

Kärnten
14.02.2026 21:50
Der Angreifer wird angezeigt (Symbolbild).
Der Angreifer wird angezeigt (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Provokanten Aussagen gegenüber einer Frau ließen am Samstag während der Feierlichkeiten zum Villacher Fasching die Emotionen hochkochen. Als ein 24-Jähriger bei dem Streit dazwischenging, flogen die Fäuste.

Während Zehntausende Narren heiter den größten Faschingsumzug Österreichs genossen, kam es am Samstag in Villach am Rande der Feierlichkeiten zu einer Auseinandersetzung. „Gegen 17:30 Uhr nahm eine Polizeistreife am Villacher Fasching vor dem Eislaufplatz am Rathausplatz in Villach eine Körperverletzung wahr“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Ursprünglich waren zwei Männer aus dem Bezirk Villach-Land (17 und 25 Jahre) aneinander geraten, weil provokante Aussagen gegenüber einer anwesenden Frau gefallen waren. Das ging so weit, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. „Der 17-jährige Mann soll nach einer verbalen Auseinandersetzung den 25-jährigen Mann von hinten attackiert haben“, so die Polizei.

Das Ganze wurde von einem 24-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Villach-Land, beobachtet. „Er ging dazwischen und wurde dabei vom 17-Jährigen mit einem Faustschlag am Körper unbestimmten Grades verletzt“, heißt es weiter. „Der 17-Jährige wird angezeigt.“ Die beiden ursprünglichen Kontrahenten blieben unverletzt.



