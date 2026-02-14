Glückloser Streitschlichter kassierte Faustschlag

Ursprünglich waren zwei Männer aus dem Bezirk Villach-Land (17 und 25 Jahre) aneinander geraten, weil provokante Aussagen gegenüber einer anwesenden Frau gefallen waren. Das ging so weit, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. „Der 17-jährige Mann soll nach einer verbalen Auseinandersetzung den 25-jährigen Mann von hinten attackiert haben“, so die Polizei.