Größte Segeljacht der Welt soll nur Hausboot sein

Nun wurde die „A“ in Sierra Leone registriert, zuvor segelte sie unter der Flagge der britischen Isle of Man. Nach der Umflaggung gilt sie als Hausboot und nicht mehr als Jacht oder Sportschiff - was Anwälten und Behörden Rätsel aufgibt. Diese Herabstufung würde nur dann Sinn ergeben, wenn die Schiffe „vollständig stillgelegt wurden und physisch nicht in der Lage sind, sich zu bewegen“, erklärte der auf Jachten spezialisierte Londoner Anwalt Benjamin Maltby dazu. Allerdings würde es dann „auch wenig Sinn machen, sie irgendwo zu registrieren“, so der Jurist.