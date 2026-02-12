Herzzerreißend: Ski-Star weint bitterlich im Ziel

Gemischte Gefühle

Er sprach von einer „guten Woche“ bei den Olympischen Spielen, nachdem er in der Abfahrt Achter und in der Teamkombi mit Clement Noel Fünfter geworden war, betonte im Eurosport-Interview jedoch auch: „Was soll ich dazu sagen: Es ist enttäuschend. Wir haben viel trainiert. Ich danke auch meiner Familie, die immer an mich geglaubt hat. Es ist, wie es ist. Es ist halt der vierte Platz.“