Herzzerreißend: Ski-Star weint bitterlich im Ziel

Um gerade einmal drei Hundertstelsekunden hat Nils Allegre am Mittwoch beim Olympia-Super-G in Bormio die Bronzemedaille verpasst. Im Ziel flossen beim Franzosen bittere Tränen.
Blech-Pech für Nils Allegre! Nach einer starken Leistung musste der 32-Jährige nur Triumphator Franjo von Allmen (SUI), Ryan Cochran-Siegle (USA) und Marco Odermatt (SUI) den Vortritt lassen.
Gemischte Gefühle
Er sprach von einer „guten Woche“ bei den Olympischen Spielen, nachdem er in der Abfahrt Achter und in der Teamkombi mit Clement Noel Fünfter geworden war, betonte im Eurosport-Interview jedoch auch: „Was soll ich dazu sagen: Es ist enttäuschend. Wir haben viel trainiert. Ich danke auch meiner Familie, die immer an mich geglaubt hat. Es ist, wie es ist. Es ist halt der vierte Platz.“
Dann wurde es emotional. Allegre weinte im Zielraum bitterlich. Nach dem Interview musste er von Experte und Ex-Teamkollege Johan Clarey getröstet werden – herzzerreißende Szenen!
Odermatt leidet mit
Und auch der drittplatzierte Odermatt litt mit. „Ich war knapp vor Nils. Der tut mir ein bisschen leid“, so der Superstar. „Es hätte gut und gerne wieder ein vierter Rang sein können.“ Dieser undankbare Olympia-Platz ging diesmal jedoch an Allegre ...
