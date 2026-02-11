UVP-Verfahren sollen künftig schneller passieren

Zweidrittelmehrheit erforderlich

„Wir schaffen klare Zuständigkeiten und Rechtssicherheit“, sagte Pröll, das gemeinsame Verfahren sei ein „wichtiger Schritt“. Relevant werden könne es etwa beim Bau von Bundesstraßen und Hochleistungsbahnstrecken. Voraussetzung für die Umsetzung ist eine Zweidrittelmehrheit. „Ich freue mich hier auf die Gespräche mit den im Parlament vertretenen Parteien“, so der Staatssekretär. Auch bei der Reformpartnerschaft mit den Bundesländern sei das UVP-Gesetz schon Thema gewesen.