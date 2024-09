Klar: „In der Schule haben wir Systemsprenger“

Ein weiteres Problem sei die zunehmende Islamisierung an den Schulen. Kraft: „Da geht es häufig um die Verachtung anderer Religionen. Und im Gegensatz dazu um das Hervorheben des Islam. Wir haben zum Beispiel den aktuellen Stundenplan für dieses Jahr verteilt. Da war ein Kind in einer Klasse, das am Freitag Unterricht bis 14 Uhr hätte. Das hat dann gesagt, am Freitag geh ich nicht so lange in die Schule, da geh ich in die Moschee. Man sieht hier, Allah steht über der Schule.“ Kinder und Jugendliche würden sich in ihren Sichtweisen auf die islamische Schrift und die Glaubenslehre berufen.