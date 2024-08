Europa verloren? „Will nicht schweigend zusehen“

„Krone“: Herr Klar, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten Buch! Sie beschreiben darin viele reale Geschichten aus Ihrem Schulalltag. Welche der beschriebenen Erfahrungen hat Sie am meisten bewegt und warum haben Sie entschieden, gerade diese Geschichten zu teilen?

Christian Klar: Vielen Dank. Das Buch handelt vor allem von den dramatischen Veränderungen, die ich in den Schulen erlebt habe. Besonders bewegt haben mich die Fälle, in denen Gewalt eine Rolle spielte – und leider passiert dies nicht selten. Diese Gewalt und die damit verbundenen Probleme haben ihre Wurzeln oft in kulturellen Unterschieden, insbesondere bei Schülern mit einem islamischen Hintergrund. Diese Unterschiede führen immer wieder zu Konflikten, die den Schulalltag prägen. Es sind keine Einzelfälle, sondern Phänomene, die in vielen Schulen auftreten, insbesondere in jenen mit hohem Migrationsanteil. Die Geschichten, die ich erzähle, sind exemplarisch für die Situation, in der wir uns befinden.