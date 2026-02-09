Explosion in Gemeindebau: Bewohner evakuiert

Bei einer Explosion in einem Gemeindebau in Wien-Floridsdorf ist am Montagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort. Alle Bewohner aus dem betroffenen Gemeindebau wurden laut der Berufsrettung evakuiert und in Bussen betreut.
Gegen 16.10 Uhr erschütterte ein lauter Knall die Werndlstraße: Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei eilten zum Unfallort. Eine Mann wurde durch den Vorfall schwer verletzt. „Die Person wurde mit nicht lebensgefährlichen Verbrennungen noch vor Ort erstversorgt und in ein Spital gebracht“, hieß es von der Berufsrettung. Es dürfte sich dabei um den Bewohner der Wohnung handeln.
Ursache für Explosion unbekannt
Die betroffene Wohnung wurde durch die Explosion stark beschädigt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt hat die Brandgruppe des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. Die genaue Ursache stehe noch nicht fest, „die Therme war jedoch intakt“, betonte Gutt. Ein Gasaustritt sei damit eher auszuschließen. Die Polizei versicherte, dass keine weitere Gefahr für die Anrainer bestünde.
20 Hausbewohner evakuiert
Die Wiener Feuerwehr geht derzeit von einer sogenannten „Verpuffung“ aus – einer schnellen, unkontrollierten Gas- oder Flüssigkeitsverbrennung, die Druck freisetzt, aber etwas schwächer als eine Explosion ist. 20 Hausbewohner wurden laut Rettung zur Sicherheit ins Freie gebracht und in speziell ausgestatteten Bussen betreut. Derzeit finden noch Kontrollen in dem betroffenen Gemeindebau statt.
