Explosion in Gemeindebau: Bewohner evakuiert

Gegen 16.10 Uhr erschütterte ein lauter Knall die Werndlstraße: Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei eilten zum Unfallort. Eine Mann wurde durch den Vorfall schwer verletzt. „Die Person wurde mit nicht lebensgefährlichen Verbrennungen noch vor Ort erstversorgt und in ein Spital gebracht“, hieß es von der Berufsrettung. Es dürfte sich dabei um den Bewohner der Wohnung handeln.