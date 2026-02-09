Schuh: „Wir als Team wollen davon nichts wissen“

Das Handball-Team der Fivers steht für kontinuierliche, erfolgreiche Arbeit. In dieser Saison läuft bei den Margaretnern jedoch nicht alles nach Wunsch. In „Handball – Das Magazin“ nimmt Rückraum-Spieler Fabio Schuh Bezug auf die aktuelle Situation. Ob man sich mit dem Klassenerhalt beschäftigt? „Wir als Team wollen davon nichts wissen“, stellt der Spielmacher klar.