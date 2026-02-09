Großer Schauspielpreis geht heuer an Hilde Dalik

Das Besondere an dem Film ist aber nicht nur die Geschichte, sondern auch die Hauptdarstellerin: Für die Titelrolle konnte Schleinzer mit Sandra Hüller einen echten Schauspielstar gewinnen, der in den letzten Jahren die Filmwelt bis Hollywood erobert hat: Sie war unter anderem für ihre Rolle in „Anatomie eines Falles“ 2024 für einen Oscar nominiert. Im gleichen Jahr spielte sie auch in Jonathan Glazers „The Zone of Interest“ und schaffte damit ein Unikum: Als erste Schauspielerin der Geschichte war sie für zwei Filme in einem Jahr für den Europäischen Filmpreis nominiert. Zudem spielte sie auch an der Seite von Peter Simonischek in „Toni Erdmann“ – der Film war 2017 für einen Oscar nominiert. Ob Hüller selbst auch zur Eröffnung der Diagonale kommt, steht noch nicht fest.