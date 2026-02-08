Gold, Silber, Blech | Traurigstes Ende

Gold, Silber, Blech. Was hat diesen Sonntag geprägt? Nein, keine politische Wortmeldung. Es war vielmehr das, was bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien passierte. Da durfte sich Österreich am zweiten Wettkampftag bereits über die erste Goldene und die ersten Silbernen freuen. Snowboarder Benjamin Karl gewann im Parallel-Riesenslalom, seine Teamkollegin Sabine Payer wurde Zweite im Damen-Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder. Und am Abend holte auch noch Rodler Jonas Müller Silber im Einsitzer. Eine Goldmedaille, zwei Silberne - eine mehr als erfreuliche Auftaktbilanz nach zwei Tagen Olympia. Eine Bilanz nicht ohne Wermutstropfen: Nach der Herren-Abfahrt am Samstag blieb Österreich auch im zweiten Alpinbewerb am Sonntag, der Damen-Abfahrt, ohne Medaille. Die Steirerin Conny Hütter musste mit „Blech“ zufrieden sein – sie fuhr auf den undankbaren Platz 4. Aber die Damen-Abfahrt war ohnehin von einer Tragödie überschattet.
Traurigstes Ende. „Fast nur ein Thema bestimmte die gestrige Abfahrt“, schreibt „Krone“-Sportchef Peter Moizi nach dem Sturz von US-Star Lindsey Vonn. Die 41-Jährige, die gemeinsam mit ihren Fans trotz vor wenigen Tagen erlittenem Kreuzbandriss von Olympia-Gold geträumt hatte, flog mit Startnummer 13 nach nur 13 Sekunden Fahrzeit ins Desaster. Vor Schmerzen schreiend lag Vonn nach ihrem fürchterlichen Sturz im Schnee, bis sie mit dem Hubschrauber abtransportiert wurde. „Ein bitteres Drama statt einer Hollywood-Heldenstory“, beschreibt das unser Sport-Experte und konstatiert bitter: „Alles riskiert, alles verloren.“ Ja, tatsächlich erlebte der Ski-Superstar das traurigste Ende einer einzigartigen Karriere, das man sich nur vorstellen kann.
Kommen Sie gut durch den Montag!
