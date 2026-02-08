Gold, Silber, Blech | Traurigstes Ende

Gold, Silber, Blech. Was hat diesen Sonntag geprägt? Nein, keine politische Wortmeldung. Es war vielmehr das, was bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien passierte. Da durfte sich Österreich am zweiten Wettkampftag bereits über die erste Goldene und die ersten Silbernen freuen. Snowboarder Benjamin Karl gewann im Parallel-Riesenslalom, seine Teamkollegin Sabine Payer wurde Zweite im Damen-Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder. Und am Abend holte auch noch Rodler Jonas Müller Silber im Einsitzer. Eine Goldmedaille, zwei Silberne - eine mehr als erfreuliche Auftaktbilanz nach zwei Tagen Olympia. Eine Bilanz nicht ohne Wermutstropfen: Nach der Herren-Abfahrt am Samstag blieb Österreich auch im zweiten Alpinbewerb am Sonntag, der Damen-Abfahrt, ohne Medaille. Die Steirerin Conny Hütter musste mit „Blech“ zufrieden sein – sie fuhr auf den undankbaren Platz 4. Aber die Damen-Abfahrt war ohnehin von einer Tragödie überschattet.