Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster Ausbauschritt

Sechs neue Pflegestützpunkte starten ab April

Burgenland
08.02.2026 11:00
Pflege und Betreuung an einem Platz gebündelt: So sollen die Stützpunkte aussehen, sechs neue ...
Pflege und Betreuung an einem Platz gebündelt: So sollen die Stützpunkte aussehen, sechs neue Standorte starten bald.(Bild: Copyright 2024 Landesimmobilien Burgenland GmbH)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Die Standorte in Minihof-Liebau, Müllendorf, Kobersdorf, Deutsch Jahrndorf, Grafenschachen und Unterkohlstätten gehen gleichzeitig in Betrieb. Vonseiten des Landes wird betont, dass das Interesse bereits jetzt groß ist.

0 Kommentare

Im Endausbau soll das Burgenland 28 Pflegeregionen mit 71 Stützpunkten umfassen. In Schattendorf ging 2022 der erste Standort in Betrieb, dann folgte Stinatz im Dezember 2024. Mit den sechs weiteren Stützpunkten gibt es nun den nächsten Ausbauschritt. Die Arbeiten dafür sind in der Schlussphase.

Zitat Icon

Die große Nachfrage noch vor Betriebsstart zeigt deutlich, dass wir mit dem Angebot auf dem richtigen Weg sind und das bieten, was die Bevölkerung braucht.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

Bild: Manfred Weis

„Pflege und Betreuung darf keine Frage des Wohnortes oder des Einkommens sein“, betont Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Mit dem Stützpunkt-Modell werde Versorgungssicherheit und ein Altern in Würde ermöglicht – direkt in vertrauter Umgebung.

Lesen Sie auch:
In den 71 Pflegestützpunkten wird künftig auch zwischenmenschliche Unterstützung koordiniert.
Neues Modell startet
Pflege- und Sozialberatung: Landesweiter Ausbau
29.12.2025
Forchtenstein
Kommt jetzt doch ein Pflegestützpunkt?
20.12.2025
Betreiber festgelegt
Neues Pflege-System startet im April 2026
13.08.2025

Betont wird außerdem, dass mehrere Standorte bereits vor Betriebsbeginn stark nachgefragt seien. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sind diese Rückmeldungen ein klarer Beleg dafür, dass das Angebot gebraucht und angenommen werde: „Wir schaffen Versorgungssicherheit dort, wo die Menschen leben – niederschwellig, qualitätsvoll und leistbar.“ Das Stützpunkt-Modell bringe einen echten Mehrwert für die Menschen im Burgenland, ist der Landeshauptmann überzeugt.

Zitat Icon

Mit den Stützpunkten garantieren wir Versorgungssicherheit und ermöglichen ein Altern in Würde.

Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ)

Bild: Roland Schuller

Jeder Standort bündelt zentrale Pflege- und Betreuungsleistungen und fungiert als regionaler Knotenpunkt. Der Bogen spannt sich von Hauskrankenpflege über betreutes Wohnen und Seniorentagesbetreuung bis zur Pflege- und Sozialberatung. Die Stützpunkte sind als offene Orte konzipiert, um auch den sozialen Zusammenhalt in den Gemeinden zu stärken. „Mit einem klar strukturierten System, starken Partnerorganisationen und einer regionalen Verantwortung schaffen wir nachhaltige Qualität und Verlässlichkeit“, so Doskozil.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 9°
Symbol stark bewölkt
Güssing
5° / 10°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
3° / 10°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
2° / 8°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
4° / 10°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
164.133 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
134.483 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
118.084 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Burgenland
Schweres Schicksal
Warum Nele (5) von vielen nicht verstanden wird
Greenpeace
Asbest: Sperre von belasteten Bereichen gefordert
Minister stellt klar
Trotz Rückgang: Illegale Migration bleibt im Fokus
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wollen Sie Andreas Babler ärgern, Herr Niessl?
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Ehemalige kroatische Dörfer im Nordburgenland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf