Sechs neue Pflegestützpunkte starten ab April

Betont wird außerdem, dass mehrere Standorte bereits vor Betriebsbeginn stark nachgefragt seien. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sind diese Rückmeldungen ein klarer Beleg dafür, dass das Angebot gebraucht und angenommen werde: „Wir schaffen Versorgungssicherheit dort, wo die Menschen leben – niederschwellig, qualitätsvoll und leistbar.“ Das Stützpunkt-Modell bringe einen echten Mehrwert für die Menschen im Burgenland, ist der Landeshauptmann überzeugt.