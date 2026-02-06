Vorteilswelt
Elf Tage Krankenstand

Wütender Pensionist (67) geht auf Polizistin los

Burgenland
06.02.2026 16:30
Der Angeklagte hat, nun ja, ein wenig kopflos agiert.
Der Angeklagte hat, nun ja, ein wenig kopflos agiert.
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Der Burgenländer wollte seinen Führerschein nur dann herzeigen, wenn ihm Frau Gruppeninspektor die Dienstnummer nennt. Das tat sie nicht, also stieg der Rentner aufs Gas und verletzte die Frau. Er hatte unerlaubt geparkt und sich geärgert, weil die Beamtin sein Auto im Halteverbot fotografierte.

Irgendwie nachvollziehbar, außer für ihn selbst, dass sich der 67-Jährige am Landesgericht Eisenstadt wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung zu verantworten hat.

„Ich bin nur 15 Zentimeter gefahren“
29. November 2025, eine Innenstadt im Burgenland. Polizistin: „Fahrzeugpapiere bitte!“ Pensionist: „Dienstnummer!“ – „Nein, warum?“ – „Dann kriegst Du meinen Führerschein auch nicht.“ Sprach’s und stieg aufs Gas. Die Gruppeninspektorin erlitt Verletzungen an Hand und Knie: Elf Tage Krankenstand! Das kann der Mann nicht glauben. „Ich habe den Wagen ja nur fünfzehn Zentimeter bewegt.“

Was war passiert? Der Rentner fuhr mit Ehefrau und Enkerl an Bord zum Einkaufen. „Vor mir bleibt ein Polizeiauto stehen und hält den Verkehr auf. Die haben Privatgespräche mit einem Passanten geführt. Frechheit.“ Der Erzürnte parkte unerlaubt in einer Bus-Buchte und ging kurz zum Bankomat. Er sah, dass die Polizistin Bilder schoss. Über die Distanz entwickelte sich ein Wortgefecht. Er dürfe dort nicht halten. „Und Du hast mich nicht zu fotografieren.“ Der Mann stieg ein, die Beamtin wechselte die Straßenseite, und das Unheil nahm seinen Lauf.

Reine Prinzipsache
„Im Prinzip tut es mir leid, dass ich die Nerven verloren habe. Aber die Dame ist bekannt. Einmal hat sie mich aufgeschrieben und den Wiener, der vor mir geparkt hat, nicht.“

Aufrichtige Reue?
Auf Anraten seines Anwalts muss der Burgenländer der Frau die Hand reichen, um seine aufrichtige Reue unter Beweis zu stellen. „Tschuldige“, raunt er.

Zitat Icon

Diversionen machen wir in Eisenstadt nicht bei Amtsdelikten. Aus generalpräventiven Gründen.

Die Richterin vor dem Schuldspruch

Die Lehren sind gezogen
Der Antrag auf Diversion wird abgelehnt, die Richterin verurteilt den Pensionisten zu sechs Monaten bedingter Haft. In Summe muss er 3650 Euro zahlen. „Wenn so etwas in den nächsten drei Jahren noch einmal vorkommt, gehen Sie ins Gefängnis, verstanden?“ – „Wird es nicht. Weil ich habe gelernt, dass ich nicht mehr in die Stadt reinfahre.“

Burgenland
