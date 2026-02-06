Wütender Pensionist (67) geht auf Polizistin los

Was war passiert? Der Rentner fuhr mit Ehefrau und Enkerl an Bord zum Einkaufen. „Vor mir bleibt ein Polizeiauto stehen und hält den Verkehr auf. Die haben Privatgespräche mit einem Passanten geführt. Frechheit.“ Der Erzürnte parkte unerlaubt in einer Bus-Buchte und ging kurz zum Bankomat. Er sah, dass die Polizistin Bilder schoss. Über die Distanz entwickelte sich ein Wortgefecht. Er dürfe dort nicht halten. „Und Du hast mich nicht zu fotografieren.“ Der Mann stieg ein, die Beamtin wechselte die Straßenseite, und das Unheil nahm seinen Lauf.