Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Siegersekt bei Olympia

Das Burgenland lässt in Cortina die Korken knallen

Burgenland
06.02.2026 06:00
Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung werden pro Jahr drei Millionen Liter Sekt produziert.
Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung werden pro Jahr drei Millionen Liter Sekt produziert.(Bild: RalpDarabos)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Der offizielle Siegersekt-Lieferant Schlumberger produziert seit 2025 in Müllendorf und hat 1200 Flaschen ins Austria House nach Italien geschickt. Der Inhalt passt in 15.000 Gläser. Jeder rot-weiß-rote Medaillengewinner erhält eine personalisierte Magnum-Flasche. 

0 Kommentare

Mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Mailänder Stadio San Siro sperrt heute erstmals das Austria House in Cortina d‘Ampezzo auf. Dort werden 15 Tage lang allabendlich die erfolgreichen rot-weiß-roten Sportler nach getaner Arbeit vor den Vorhang geholt und sich von Hunderten Gästen ausgelassen feiern lassen. Gut möglich, dass die Korken schon am Samstag knallen, wenn nach der Herren-Abfahrt die erste Medaillenentscheidung gefallen ist.

30 Beschäftigte stellen pro Jahr drei Millionen Liter her
Fix ist, dass in den kommenden zwei Wochen das Burgenland im Rampenlicht stehen wird, wenn auch nur am Rande. Denn im Februar 2025 verlegte die Schlumberger Wein & Sektkellerei GmbH, die im Austria House den Siegersekt zur Verfügung stellt, die Produktion von Wien nach Müllendorf.

Dort werden, aufs Jahr gerechnet, von 30 Beschäftigten rund drei Millionen Liter Sekt – verteilt auf die Marken Schlumberger, Hochriegl und Goldeck – hergestellt. Zu 100 Prozent werden Trauben aus Österreich verarbeitet. Die weißen liest man in Poysdorf und Retz in Niederösterreich, die roten, die für die Rosé-Sekte essenziell sind, kommen aus Andau im Bezirk Neusiedl am See.

Nach dem Triumph am Semmering darf sich Julia Scheib (Mitte) bei Olympia berechtigte Hoffnungen ...
Nach dem Triumph am Semmering darf sich Julia Scheib (Mitte) bei Olympia berechtigte Hoffnungen auf den nächsten Schluck machen.(Bild: Tirolfoto/Spiess)

Personalisierte Flasche für jeden Medaillengewinner
1200 Flaschen Schlumberger Sparkling Brut und Rosé, inklusive 240 Magnumflaschen, wurden aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ins Austria House geliefert. Das entspricht etwa 15.000 Gläsern, mit denen angestoßen werden kann.

Die Partnerschaft zwischen dem Österreichischen Olympischen Comité und der Kellerei als offizieller Sektpartner läuft bereits seit Olympia 2010 in Vancouver. „Olympische Spiele stehen für beeindruckende sportliche Leistungen, für Spitzenklasse, die internationale Maßstäbe setzt“, sagt Florian Czink, der dem Unternehmen vorsteht. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir als Partner dabei sind, wenn rot-weiß-rote Erfolge gefeiert werden.“

Sollten die 1200 Flaschen in Cortina zu wenig sein – im Werk sind noch vier Millionen Stück auf ...
Sollten die 1200 Flaschen in Cortina zu wenig sein – im Werk sind noch vier Millionen Stück auf Lager.(Bild: RalpDarabos)

Für das Mega-Event in Milano/Cortina d’Ampezzo hat sich die GmbH etwas Besonders einfallen lassen. Jeder österreichische Medaillengewinner bekommt im Austria House eine personalisierte 1,5-Liter-Magnum Sparkling Brut. Das individuell gestaltete Etikett macht die Flasche zum persönlichen Erinnerungsstück.

Und sollten die 1200 Flaschen in Cortina nicht ausreichen – keine Sorge! Im Werk in Müllendorf lagern derzeit vier Millionen. Eine Express-Lieferung nach Italien ist g’schwind erledigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Güssing
4° / 9°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
4° / 7°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
4° / 7°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
4° / 9°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.983 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
135.086 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
100.358 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Mehr Burgenland
An 46 E-Ladestationen
QR-Codes überklebt und dreist Geld abgezapft
Das plant Krutzler
Burgenlands neue(r) Faust teilt gegen Hochmair aus
Erste Resultate
Asbest-Taskforce: „Niemand braucht Angst zu haben“
Wahlen 2027
Stefan Wallentich will das Bürgermeisteramt
Wirtschaft belebt
Spital Eisenstadt bringt 217 Millionen Euro ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf