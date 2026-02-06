Das Burgenland lässt in Cortina die Korken knallen

Der offizielle Siegersekt-Lieferant Schlumberger produziert seit 2025 in Müllendorf und hat 1200 Flaschen ins Austria House nach Italien geschickt. Der Inhalt passt in 15.000 Gläser. Jeder rot-weiß-rote Medaillengewinner erhält eine personalisierte Magnum-Flasche.
Mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Mailänder Stadio San Siro sperrt heute erstmals das Austria House in Cortina d‘Ampezzo auf. Dort werden 15 Tage lang allabendlich die erfolgreichen rot-weiß-roten Sportler nach getaner Arbeit vor den Vorhang geholt und sich von Hunderten Gästen ausgelassen feiern lassen. Gut möglich, dass die Korken schon am Samstag knallen, wenn nach der Herren-Abfahrt die erste Medaillenentscheidung gefallen ist.
30 Beschäftigte stellen pro Jahr drei Millionen Liter her
Fix ist, dass in den kommenden zwei Wochen das Burgenland im Rampenlicht stehen wird, wenn auch nur am Rande. Denn im Februar 2025 verlegte die Schlumberger Wein & Sektkellerei GmbH, die im Austria House den Siegersekt zur Verfügung stellt, die Produktion von Wien nach Müllendorf.
Dort werden, aufs Jahr gerechnet, von 30 Beschäftigten rund drei Millionen Liter Sekt – verteilt auf die Marken Schlumberger, Hochriegl und Goldeck – hergestellt. Zu 100 Prozent werden Trauben aus Österreich verarbeitet. Die weißen liest man in Poysdorf und Retz in Niederösterreich, die roten, die für die Rosé-Sekte essenziell sind, kommen aus Andau im Bezirk Neusiedl am See.
Personalisierte Flasche für jeden Medaillengewinner
1200 Flaschen Schlumberger Sparkling Brut und Rosé, inklusive 240 Magnumflaschen, wurden aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ins Austria House geliefert. Das entspricht etwa 15.000 Gläsern, mit denen angestoßen werden kann.
Die Partnerschaft zwischen dem Österreichischen Olympischen Comité und der Kellerei als offizieller Sektpartner läuft bereits seit Olympia 2010 in Vancouver. „Olympische Spiele stehen für beeindruckende sportliche Leistungen, für Spitzenklasse, die internationale Maßstäbe setzt“, sagt Florian Czink, der dem Unternehmen vorsteht. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir als Partner dabei sind, wenn rot-weiß-rote Erfolge gefeiert werden.“
Für das Mega-Event in Milano/Cortina d’Ampezzo hat sich die GmbH etwas Besonders einfallen lassen. Jeder österreichische Medaillengewinner bekommt im Austria House eine personalisierte 1,5-Liter-Magnum Sparkling Brut. Das individuell gestaltete Etikett macht die Flasche zum persönlichen Erinnerungsstück.
Und sollten die 1200 Flaschen in Cortina nicht ausreichen – keine Sorge! Im Werk in Müllendorf lagern derzeit vier Millionen. Eine Express-Lieferung nach Italien ist g’schwind erledigt.
