Das Burgenland lässt in Cortina die Korken knallen

Mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Mailänder Stadio San Siro sperrt heute erstmals das Austria House in Cortina d‘Ampezzo auf. Dort werden 15 Tage lang allabendlich die erfolgreichen rot-weiß-roten Sportler nach getaner Arbeit vor den Vorhang geholt und sich von Hunderten Gästen ausgelassen feiern lassen. Gut möglich, dass die Korken schon am Samstag knallen, wenn nach der Herren-Abfahrt die erste Medaillenentscheidung gefallen ist.