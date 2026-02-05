Burgenlands neue(r) Faust teilt gegen Hochmair aus

„Ihr beiden, die ihr mir so oft in Not und Trübsal beigestanden. Sagt, was ihr wohl in pannonischen Landen von unserer Unternehmung hofft? Ich wünschte sehr, der Menge zu behagen, besonders weil sie lebt und leben lässt. Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen, und jedermann erwartet sich ein Fest“ – mit diesem leicht abgewandelten Zitat aus Johann Wolfgang von Goethes „Faust: Der Tragödie erster Teil“ startete der Südburgenländer Christoph Krutzler (48) mit Blick auf Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Kulturbetriebe-Chefin Claudia Priber am Mittwoch auf der Bühne des Kulturzentrums Eisenstadt sein „Vorspiel auf dem Theater“. Ab Herbst soll der international gefeierte Mime und neue Künstlerische Leiter des Erwachsenentheaters in den burgenländischen Kulturzentren schließlich für Furore sorgen. Für den ersten starken Auftritt erntete er schon mal Applaus.