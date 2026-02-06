Viel Spaß wird im Land in den Ferien geboten!

Vom Eislaufen bis zur Kultur

In der frischen Luft bewegt man sich bei „PODO on Ice“, dem Eislaufplatz am Neusiedler See in Podersdorf noch bis März. Der Eco-Eislaufplatz vor der Sonnentherme in Lutzmannsburg steht ebenfalls bis 1. März zur Verfügung. Kultur für die ganz Jungen bietet das Haydn-Haus in Eisenstadt Dienstag, Mittwoch und Donnerstag an: Kinder von drei bis sechs Jahren können in „Maries Klaviergeschichten“ zuhören und selber Musik machen, sowie ein kleines Klavierkästchen basteln.