Eislaufen und mehr

Viel Spaß wird im Land in den Ferien geboten!

Burgenland
06.02.2026 10:57
Gratis Eislaufen in Eisenstadt lockt viele kleine und große Gäste.
Gratis Eislaufen in Eisenstadt lockt viele kleine und große Gäste.(Bild: Andreas Hafenscher)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Auch ohne gebuchten Urlaub können Familien im Burgenland viel entdecken. Die „Krone“ hat sich umgehört.

In Eisenstadt steht in der kommenden Ferienwoche Montag und Mittwoch das Hallenbad Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr gratis zur Verfügung. Dieselbe Aktion gilt Dienstag und Donnerstag für die Kunsteisbahn. Bürgermeister Thomas Steiner freut sich für Besucher: „Die überdachte Eislauffläche und die Seitenwände machen das Angebot wetterunabhängig und damit noch attraktiver.“

Vom Eislaufen bis zur Kultur
In der frischen Luft bewegt man sich bei „PODO on Ice“, dem Eislaufplatz am Neusiedler See in Podersdorf noch bis März. Der Eco-Eislaufplatz vor der Sonnentherme in Lutzmannsburg steht ebenfalls bis 1. März zur Verfügung. Kultur für die ganz Jungen bietet das Haydn-Haus in Eisenstadt Dienstag, Mittwoch und Donnerstag an: Kinder von drei bis sechs Jahren können in „Maries Klaviergeschichten“ zuhören und selber Musik machen, sowie ein kleines Klavierkästchen basteln.

Von Rittern und gruseligen Pfaden
Die Friedensburg Schlaining lockt heute ab 18 Uhr mit der Vollmond-Führung „Auf gruseligen Pfaden“. Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zeigt eine Kinderführung, wie Menschen vor 100 Jahren lebten. Unter der Woche außer Montag erkunden Kinder von 6 bis 10 Jahren das Mittelalter in „Wo die Ritter wohnen“. Das Nationalparkkino in Illmitz hat den bayrischen Familien-Blockbuster „Pumuckl und das große Missverständnis“ nachmittags noch im Programm – neben „Charlie der Superhund“ oder „Avatar“ für Größere. Die zwei Letztgenannten zeigen auch Dieselkino Oberwart oder die Cineplexx-Kinos.

Der Fasching bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten: Am Samstag steigen am frühen Nachmittag die Faschingsumzüge in Heiligenbrunn, Deutsch-Ehrensdorf, Nebersdorf oder in Oberdrosen. Der Faschingssamstag (14. Februar) beendet die Ferienwoche mit vielen weiteren Umzügen.

Burgenland
