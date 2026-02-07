Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beichte vor Rauswurf

Intimfrisur mit Folgen und „sehr geschockte“ Ariel

Society International
07.02.2026 05:30
Ariel machte am Freitag eine recht unappetitliche Beichte im Dschungelcamp – und flog danach ...
Ariel machte am Freitag eine recht unappetitliche Beichte im Dschungelcamp – und flog danach prompt raus!(Bild: RTL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was war an Tag 15 im Dschungel wieder los! Während das Finale immer näher rückte, war es für Ariel Zeit für eine intime Beichte. Genützt hat ihr die allerdings nichts – im Gegenteil: Denn am Freitagabend flog die Schweizerin überraschend raus. Ein Schock, wie sie verriet!

0 Kommentare

Schön langsam neigt sich das diesjährige Dschungelcamp dem Ende zu. Umso größer war am Freitagabend das Entsetzen bei den Dschungelcampern: Denn ausgerechnet Influencerin Ariel hatte am Lagerfeuer das Bummerl und musste ihre Siebensachen packen.

„Man ist natürlich nie safe, es kann jeden treffen, aber ich habe schon sehr, sehr gehofft, dass ich ins Finale komme und bin gerade sehr, sehr geschockt und traurig“, zeigte sich Ariel kurz nach ihrem Rauswurf ziemlich bedrückt.

Der Schlafentzug, das wenige Essen, die Mitkämpfer – all das habe in den letzten zwei Wochen an ihren Nerven gezehrt. Aber wer holt sich denn nun die Dschungelkrone? „Es ist sehr schwierig zu sagen, aber ich hoffe von Herzen, dass Samira das Ding macht“, erklärte Ariel abschließend.

„Schambehaarung auf dem Teller“
Dabei hatten Samira und Ariel kurz vor der Entscheidung noch einen – ziemlich pikanten – Grund zum Lachen. Beim Abspülen beichtete Ariel ihrer Camp-Kollegin nämlich etwas: „Ich habe heute darin gebadet“, berichtete die Influencerin mit Blick auf den Trog, in dem Samira gerade die Näpfe spült. „Irgendwie ekelt es mich jetzt an, wenn ich das so sehe. Hab‘ mich rasiert, meine Intimhaare sind da drin jetzt!“

Samira musste lachen: „Deine Schambehaarung? Oh mein Gott. Und was ist so das Krasseste, was du mit Ariel geteilt hast? Ach, ich hatte ihre Schambehaarung auf dem Teller gehabt!“

Ein Bauer für Ariel?
Fix ist: Eine gut getrimmte Intimfrisur schaut nicht nur im Dschungel von gut aus, sie ist auch bei Dates von Vorteil. Nur, dass bei Ariel seit Monaten in Sachen Liebe und Flirt Funkstille herrscht. Die Schweizerin ist hin- und hergerissen: Einerseits liebt sie die Zweisamkeit und Ruhe mit ihrer Tochter, aber manchmal „bin ich ein wenig traurig“, verriet sie Simone, die ihr daraufhin riet: „Im Endeffekt sind doch die Kinder das Wichtigste, der Rest ist austauschbar, deine Kinder nicht!“

Ein Bauer für Ariel? Wer weiß, was die Liebe nach dem Dschungelcamp bringt ...
Ein Bauer für Ariel? Wer weiß, was die Liebe nach dem Dschungelcamp bringt ...(Bild: RTL)

Aber wo sind die tollen Männer, fragte sich Ariel. Simone schaute zu Patrick: „Gibt es bei dir im Dorf nicht ein paar tolle Junggesellen?“ Der TV-Bauer ließ daran keinen Zweifel: „Ja, logisch. Ich habe viele Kollegen, die sind wirklich liebevoll, die würden ihre Freundin behandeln wie eine Prinzessin – mit Job und Wohnung!“

„Es darf nicht nach Schweinescheiße riechen“
Doch würde sich ein Bauer ein Starlet wie Ariel angeln? Patrick zeigte sich unentschlossen: „Ich weiß nicht, ob ein Bauer Ariel möchte? Wir Bauern stehen ja nicht so auf Schickimicki, lange Fingernägel, Wimpern, gemachte Brüste. Wir sind ja eher so naturverliebt. Aber es gibt so viele Landwirte da draußen, sie wird den Richtigen schon finden.“

Auch Ariel sieht durchaus Vorteile: „Ich habe gehört, dass Bauern sehr viel Geld haben, stimmt das?“, fragte sie prompt bei Patrick nach, der daraufhin erklärte: „Ja, allein so ein Traktor kostet so bis zu 250.000 Euro, irgendwo muss das doch herkommen, oder?“ Ariel wurde hellhörig. Nur eine Bedingung habe sie: „Aber es darf da nicht so nach Schweinescheiße und so riechen!“

Lesen Sie auch:
Gil Ofarim brach an Tag 15 im Dschungel sein Schweigen zum Davidstern-Skandal.
Und Ariel ist raus!
Gil behauptet: Davidstern-Video wurde manipuliert!
06.02.2026
Und Hardy ist raus!
Ziegenpenis für Gil: „Kauen, schlucken, schlucken“
05.02.2026

Ohrstöpsel-Eklat mit gutem Ende
Samira sprach mit Hubert noch mal über die Ohrstöpsel-Diskussion vom Vortag: „Ich habe gehört, du hast geweint!“ Direkt bekam der 58-Jährige feuchte Augen: „Es hat mich halt getroffen. Ich habe ja gesagt, sie kann es haben!“ Samira nahm ihn in den Arm: „Ich wollte dich nicht als Mensch angreifen. Bitte sei mir nicht böse.“ „So kam es aber rüber“, so Hubert mit belegter Stimme. Doch dann lachte er wieder: „Ich habe in 20 Jahren nicht so viel geheult wie hier!“

Später kam Hubert aus dem Dschungeltelefon zurück und steuerte direkt auf Simone zu: „Simone, darf ich dich einmal umarmen? Einfach so.“ Gefragt, getan und dann folgte der Moment, der alle berührt. Mit tränenerstickter Stimme hielt er Simones Kette hoch: „Ich habe den ganzen Tag gefeilscht, damit du deine Kette wiederkriegst!“

Hubert tauschte seine Ohrstöpsel gegen Simones Kette – und bekam dafür eine Umarmung.
Hubert tauschte seine Ohrstöpsel gegen Simones Kette – und bekam dafür eine Umarmung.(Bild: RTL)

Simone war völlig überrascht und strahlte: „Du spinnst ja! Das hättest du nicht machen müssen.“ Doch Hubert ließ keinen Zweifel an seiner Entscheidung: „Doch, ich gebe jetzt meine Ohropax ab! Das will ich.“ Simone bedankte sich gerührt: „Ich freue mich!“ Auch Samira war sichtlich bewegt, nahm Hubert in den Arm und sagte: „Ich finde dich süß! Ich finde das jetzt gerade richtig schön von dir.“

Hubert kam bei Prüfung aus der Puste
Zur Dschungelprüfung antreten musste am Freitag unterdessen Hubert. In „Der Schandautomat“ musste Hubert in einen Pfandautomaten kriechen, der eher nach dem schlimmsten Albtraum als nach sauberem Umweltschutz aussah. Kaum war Hubert drin, liefen auch schon die zehn Minuten und der Recycling-Horror begann.

Die Dschungelprüfung brachte Hubert ...
Die Dschungelprüfung brachte Hubert ...(Bild: RTL)

Der 58-Jährige zwängte sich durch enge, verwinkelte Gänge und wühlte sich durch Pfandflaschen, die offenbar schon mehrere Dschungel-Sommer hinter sich haben. Die Aufgabe: Er musste jene Flaschen finden, auf denen Sterne kleben.

... ziemlich aus der Puste.
... ziemlich aus der Puste.(Bild: RTL)

Gar nicht so einfach! Denn am Ende kann Hubert nur magere zwei von sechs möglichen Sternen aus dem ekligen Pfandautomaten fischen. Während sich Sonja und Jan verabschiedten, lag Hubert noch immer völlig erschöpft am Boden. Fazit: Recycling war selten so schmutzig und Pfand abgeben noch nie so unerquicklich ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
121.544 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
95.835 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
90.440 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Society International
Beichte vor Rauswurf
Intimfrisur mit Folgen und „sehr geschockte“ Ariel
Und Ariel ist raus!
Gil behauptet: Davidstern-Video wurde manipuliert!
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Verführerisch!
Kylie Jenner verwandelt sich in sexy Früchtchen
Kristen Stewart
„Könnte weinen“: Darum lässt sie Lady Di nicht los
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf