Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur Syrer verurteilt

Bei Gewalttat dabei, aber Mädchen bleibt straffrei

Gericht
07.02.2026 09:00
Ein 19-Jähriger wird verurteilt und ein gewaltbereites Mädchen (16) vorerst nicht – auf sie ...
Ein 19-Jähriger wird verurteilt und ein gewaltbereites Mädchen (16) vorerst nicht – auf sie wartet ein Mordversuchsprozess.(Bild: Sophie Pratschner, stock.adobe.com – javitrapero.com, Krone KREATIV)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Als Teil einer Jugendbande soll eine 16-Jährige drei Männer am Wiener Westbahnhof gewaltvoll attackiert haben. Im Landl wird jedoch nur ein Syrer (19) zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Auf das Mädchen wartet nächste Woche nämlich ein Prozess wegen einer anderen Bluttat – wegen Mordversuchs …

0 Kommentare

Mit einem Lächeln im Gesicht wird die mittlerweile 16-Jährige von zwei Justizwachebeamten in den Wiener Verhandlungssaal 208 gebracht. „Ich war betrunken. Ich kann mich an gar nichts erinnern“, kommentiert das Mädchen einen Vorfall am 18. Juli fast gleichgültig.

Männergruppe grundlos attackiert
Bei den Straßenbahnstationen beim Wiener Westbahnhof wurden drei Männer von einer Gruppe jugendlicher Syrer überfallen – und schlimm zugerichtet. Ein 38-jähriger Akademiker erlitt neben anderen Verletzungen einen Stich in den Oberschenkel. Einem Freund von ihm wurden zwei Zähne abgeschlagen, die Hand gebrochen und auch der Finanzcontroller wurde mit einem Messer verletzt.

Zitat Icon

Ich hab‘ soviel Blut gesehen. Es hat weh getan überall. Gott sei Dank hab‘ ich dann die Sirenen von der Polizei gehört.

Dem 37-jährigen Opfer wurden Zähne abgeschlagen

Warum? „Sie haben nichts gesagt, einfach nur zugeschlagen“, erinnert sich das dritte Opfer. Für den unvorstellbaren Gewaltexzess fasst ein 19-jähriger Syrer jetzt zwei Jahre Haft aus – nicht rechtskräftig. Er ist der Einzige, der sich wegen des Vorfalls vor den Schöffen verantworten muss. Aber nicht der Einzige, der dabei war ...

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Stich in Oberschenkel
Blutiger Messerangriff am Wiener Westbahnhof
24.10.2025

Bei Gewalttat dabei, aber nicht angeklagt
Ohne Strafe kommt vorerst die vorbestrafte 16-Jährige davon. Denn dieses Mal sitzt sie nur als Zeugin vor dem Schöffensenat. Für die Attacke wird die junge Syrerin momentan nicht weiter verfolgt. Auf sie wartet nämlich ein viel schwerwiegender Prozess. Am Dienstag sitzt sie zusammen mit einer Freundin und ihrem Ex-Freund – auch sie waren in der Nacht am Westbahnhof anwesend – wegen Mordversuchs vor Geschworenen.

Besonders alarmierend: Der blutige Messerangriff gegen einen Gleichaltrigen ist nur Stunden nach jener Gewalttat gegen die drei Opfer passiert. Auch bei dem Wiener Bahnhof. Es drohen lange Haftstrafen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
123.135 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
97.690 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
91.011 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Gericht
Nur Syrer verurteilt
Bei Gewalttat dabei, aber Mädchen bleibt straffrei
Elf Tage Krankenstand
Wütender Pensionist (67) geht auf Polizistin los
24-Jähriger verurteilt
Brand im Fitnessstudio: „Er wollte Rache nehmen“
Mit Wetten auf Kurse
600.000 Euro von Freunden und Bekannten verzockt
Krone Plus Logo
Wieder enormer Schaden
Prozess gegen neuen Krypto-Schnösel vom Wörthersee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf