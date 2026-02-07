Bei Gewalttat dabei, aber Mädchen bleibt straffrei

Bei Gewalttat dabei, aber nicht angeklagt

Ohne Strafe kommt vorerst die vorbestrafte 16-Jährige davon. Denn dieses Mal sitzt sie nur als Zeugin vor dem Schöffensenat. Für die Attacke wird die junge Syrerin momentan nicht weiter verfolgt. Auf sie wartet nämlich ein viel schwerwiegender Prozess. Am Dienstag sitzt sie zusammen mit einer Freundin und ihrem Ex-Freund – auch sie waren in der Nacht am Westbahnhof anwesend – wegen Mordversuchs vor Geschworenen.