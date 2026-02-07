Wer holt Abfahrts-Gold? Legende nennt Favoriten!

Wer schnappt sich heute die Goldmedaille in der Königsdisziplin? In der Abfahrt hat es bei Olympia oft Überraschungen gegeben, aber für die „Stelvio“ hat Ski-Legende und „Krone“-Kolumnist Stephan Eberharter ein paar klare Favoriten:
Franjo von Allmen: Für mich ist das derzeit der schärfste Abfahrer. Er ist ein cooler Hund, fährt sehr aggressiv, was für Bormio wichtig ist.
Dominik Paris: Ihm taugt die Strecke, er hat hier schon sechs Abfahrten gewonnen. Damit ist er trotz 36 Jahren Favorit.
Marco Odermatt: Fast selbsterklärend. Er stand in fünf von sechs Saisonabfahrten auf dem Podest.
Giovanni Franzoni: Er fährt eine Top-Saison, hat Kitzbühel gewonnen, strotzt vor Selbstvertrauen. Ich hoffe nur, dass er vom Risiko her nicht überzieht.
Mattia Casse: Ihm liegt die Strecke ebenfalls gut, was er mit der Bestzeit im zweiten Training bewies.
Vincent Kriechmayr: Wir sind diesmal Außenseiter, aber wenn es einer packt, dann der Vinc.
Ryan Cochran-Siegle: Die Amis mögen Olympia besonders gern.
Florian Schieder: Er ist in dieser Saison konstant gut gefahren.
Stefan Babinsky: Er ist unser Zweitstärkster.
Alexis Monney: Ich hatte heuer mehr von ihm erwartet, aber er gewann die letzte Abfahrt in Bormio.
Nils Allegre: Die größte französische Hoffnung.
Raphael Haaser
Daniel Hemetsberger
James Crawford
Cameron Alexander
