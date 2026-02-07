Vorteilswelt
„Ist ein cooler Hund“

Wer holt Abfahrts-Gold? Legende nennt Favoriten!

Olympia
07.02.2026 09:07
Franjo von Allmen sorgte bereits im Training für eine Show.
Franjo von Allmen sorgte bereits im Training für eine Show.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Porträt von Stephan Eberharter
Von Stephan Eberharter

Wer schnappt sich heute die Goldmedaille in der Königsdisziplin? In der Abfahrt hat es bei Olympia oft Überraschungen gegeben, aber für die „Stelvio“ hat Ski-Legende und „Krone“-Kolumnist Stephan Eberharter ein paar klare Favoriten:

5 Sterne

Franjo von Allmen: Für mich ist das derzeit der schärfste Abfahrer. Er ist ein cooler Hund, fährt sehr aggressiv, was für Bormio wichtig ist.

Dominik Paris: Ihm taugt die Strecke, er hat hier schon sechs Abfahrten gewonnen. Damit ist er trotz 36 Jahren Favorit.

Dominik Paris
Dominik Paris(Bild: GEPA)

4 Sterne

Marco Odermatt: Fast selbsterklärend. Er stand in fünf von sechs Saisonabfahrten auf dem Podest.

Giovanni Franzoni: Er fährt eine Top-Saison, hat Kitzbühel gewonnen, strotzt vor Selbstvertrauen. Ich hoffe nur, dass er vom Risiko her nicht überzieht.

Mattia Casse: Ihm liegt die Strecke ebenfalls gut, was er mit der Bestzeit im zweiten Training bewies.

„Krone“-Kolumnist Stephan Eberharter
„Krone“-Kolumnist Stephan Eberharter(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

3 Sterne

Vincent Kriechmayr: Wir sind diesmal Außenseiter, aber wenn es einer packt, dann der Vinc.

Ryan Cochran-Siegle: Die Amis mögen Olympia besonders gern.

Florian Schieder: Er ist in dieser Saison konstant gut gefahren.

Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: APA/EXPA)

2 Sterne

Stefan Babinsky: Er ist unser Zweitstärkster.

Alexis Monney: Ich hatte heuer mehr von ihm erwartet, aber er gewann die letzte Abfahrt in Bormio.

Nils Allegre: Die größte französische Hoffnung.

1 Stern

Raphael Haaser

Daniel Hemetsberger

James Crawford

Cameron Alexander

