Wer holt Abfahrts-Gold? Legende nennt Favoriten!

Franjo von Allmen: Für mich ist das derzeit der schärfste Abfahrer. Er ist ein cooler Hund, fährt sehr aggressiv, was für Bormio wichtig ist.

Dominik Paris: Ihm taugt die Strecke, er hat hier schon sechs Abfahrten gewonnen. Damit ist er trotz 36 Jahren Favorit.