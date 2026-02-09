Team steht in „Kasperl-Theater“ hinter Ilzer & Co.

„Kasperl-Theater“

Am heutigen Montag könnte es bei einer Gesellschafterversammlung im Kraichgau zum Showdown um Schickers Zukunft kommen. Der 39-Jährige will eine mögliche Degradierung zum Sportdirektor keinesfalls hinnehmen. „Ich kann nur sagen, dass ich nur als Geschäftsführer Sport weitermache, weil man ja sieht, dass wir was entwickelt haben in den letzten Monaten“, sagte er der ARD. „Ich will den Weg hier definitiv weitergehen. Und dann werden wir morgen sehen, ob das dann so ist oder nicht“, sagte Schicker, für den die aktuellen Vorgänge bei der TSG ein „Kasperl-Theater“ sind.