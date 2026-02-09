Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unruhe in Hoffenheim

Team steht in „Kasperl-Theater“ hinter Ilzer & Co.

Deutsche Bundesliga
09.02.2026 11:05
Wie geht es für Christian Ilzer (l.) und Andreas Schicker (r.) weiter?
Wie geht es für Christian Ilzer (l.) und Andreas Schicker (r.) weiter?(Bild: AFP/APA/dpa/Uwe Anspach/Daniel ROLAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die 1:5-Niederlage bei Leader Bayern München war für die TSG Hoffenheim am Sonntag das eine, der vereinsinterne Machtkampf das andere. Mit Tormann Oliver Baumann und Mittelfeldmann Grischa Prömel bezogen nach dem Spiel zwei Führungsspieler bemerkenswert deutlich Position für Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und dessen steirischen Landsmann, Trainer Christian Ilzer. „Wir stehen alle hinter den beiden“, sagte DFB-Teamgoalie Baumann.

0 Kommentare

„Er und Christian haben diese Mannschaft aufgebaut. (...) Wenn wir auf dem Weg bleiben – das wünsche ich mir -, kann es eine sehr erfolgreiche Saison werden“, meinte Baumann, der mit seiner Truppe als Tabellendritter weiter die Champions League anvisiert. Prömel betonte ebenfalls, dass die Mannschaft hinter Schicker stehe. „Das steht außer Frage. Wir sind froh, was für eine Arbeit er leistet. Ich persönlich habe einen engen Draht zu ihm.“ Es sei „einfach ein geiler Weg“ mit Schicker. „Er hat eine super Mannschaft zusammengestellt.“

Oliver Baumann
Oliver Baumann(Bild: GEPA)

„Kasperl-Theater“
Am heutigen Montag könnte es bei einer Gesellschafterversammlung im Kraichgau zum Showdown um Schickers Zukunft kommen. Der 39-Jährige will eine mögliche Degradierung zum Sportdirektor keinesfalls hinnehmen. „Ich kann nur sagen, dass ich nur als Geschäftsführer Sport weitermache, weil man ja sieht, dass wir was entwickelt haben in den letzten Monaten“, sagte er der ARD. „Ich will den Weg hier definitiv weitergehen. Und dann werden wir morgen sehen, ob das dann so ist oder nicht“, sagte Schicker, für den die aktuellen Vorgänge bei der TSG ein „Kasperl-Theater“ sind.

Lesen Sie auch:
Harry Kane und Luis Diaz (l.) trafen jeweils im Doppelpack.
Deutsche Bundesliga
Nach Rot: Bayern zerlegen Ilzers Hoffenheim
08.02.2026

Auch Ilzer steht hinter seinem Weggefährten Schicker. „Ich kann einfach sagen, dass Andi Rahmenbedingungen für erfolgreiches Arbeiten herstellt“, sagte Ilzer. Das gelte gerade auch für seine Kernaufgabe als Trainer: „Ich schätze seine Arbeitsweise.“ Auch seine Zukunft sei tangiert, „wenn sich wer einbildet, er muss etwas verändern“. Das war wohl eine Botschaft an den Interims-Vereinsvorsitzenden Christoph Henssler: „Das sind Faktoren, die ich dann auch für mich sehr genau beurteilen möchte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
276.906 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
267.212 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
140.673 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Deutsche Bundesliga
Unruhe in Hoffenheim
Team steht in „Kasperl-Theater“ hinter Ilzer & Co.
Deutsche Bundesliga
Nach Rot: Bayern zerlegen Ilzers Hoffenheim
Deutsche Bundesliga
Doppelpack! Baumgartner schießt Leipzig zum Sieg
Wutrede live im TV
Hamann platzt Kragen: „Kann so nicht weitergehen!“
Deutsche Bundesliga
Mönchengladbach holt Remis gegen Leverkusen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf