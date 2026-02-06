Vorteilswelt
Turbulentes Training

Hütter: „Ich habe meine Zehen nicht gespürt!“

Olympia
06.02.2026 15:09
Conny Hütter kämpfte mit unterkühlten Zehen.
Conny Hütter kämpfte mit unterkühlten Zehen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Abfahrtstraining der Frauen bei den Olympischen Spielen auf der Tofana ist am Freitag nach langen Verzögerungen über die Bühne gebracht worden. Für Cornelia Hütter waren unterkühlte Zehen das Hauptproblem. „Ich habe meine Zehen nicht gespürt, wir mussten so lange warten in den engen Skischuhen.“

Nach der Donnerstag-Absage wurde das erste von nur zwei Trainings vor dem Rennen am Sonntag (11.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) nach vier Läuferinnen abgebrochen und dann rund eine Stunde später fortgesetzt. Schnellste war die US-Amerikanerin Jacqueline Wiles, ihre Landsfrau Lindsey Vonn absolvierte verletzt einen soliden Lauf (+1,39 Sek.).

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: Sepp Pail)

Beste Österreicherinnen waren ex aequo auf Platz vier Nina Ortlieb und Ariane Rädler mit je 1,02 Sekunden Rückstand. Sie beide waren noch vor der großen Unterbrechung auf der Tofana unterwegs. Cornelia Hütter lag 1,28, Mirjam Puchner 2,27 zurück.

Lesen Sie auch:
„Scheibenwischer“-Geste: Nina Ortlieb kam verärgert im Ziel an.
„Das ist nicht lustig“
Olympia: ÖSV-Dame geht mit Jury hart ins Gericht
06.02.2026
Schwierige Bedingungen
Verletzte Vonn gut im Ziel: Olympia-Traum lebt!
06.02.2026
Kritik nach Sturz
ORF-Expertin schimpft: „Das darf nicht sein!“
06.02.2026
Nach Geduldsprobe
US-Dame erzielt die Bestzeit, ÖSV-Duo vorne dabei
06.02.2026

„Nase“ beim Zielsprung
Hütters Lauf sei ganz solide gewesen. „Cortina ist immer tricky, da sind heuer Wellen, die ich hier noch nie gesehen habe. Aber wir haben keine Laborbedingungen, sind ein Freiluftsport.“ Auch sie wünscht sich, dass man vor allem am Zielsprung noch ein bisschen arbeitet. „Es schiebt schon ziemlich an, der Zielsprung hat schon ein bisserl eine Nase. Aber sonst ist es voll cool zum Fahren, mit Renntempo wird es sicher knackig werden.“

Conny Hütter
Conny Hütter(Bild: Sepp Pail)

Puchner: „Das war schon zach“
Während Hütter ihre Zehen nicht mehr spürte, war bei Puchner die nötige Grundspannung nach der langen Unterbrechung nicht mehr vorhanden. „Spannung war da keine mehr dabei. Es geht jedem gleich, gegen Nebel kann man nichts machen, aber wir haben über eine Stunde gewartet. Das war schon zach, aber Gott sei Dank sind wir mal gefahren.“

Mirjam Puchner
Mirjam Puchner(Bild: Sepp Pail)

Vom Skifahrerischen her könne sie nicht viel mitnehmen, aber: „Ich weiß, wie die Wellen gehen, das sind deutlich mehr als in den letzten Jahren.“

