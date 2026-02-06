Hütter: „Ich habe meine Zehen nicht gespürt!“

„Nase“ beim Zielsprung

Hütters Lauf sei ganz solide gewesen. „Cortina ist immer tricky, da sind heuer Wellen, die ich hier noch nie gesehen habe. Aber wir haben keine Laborbedingungen, sind ein Freiluftsport.“ Auch sie wünscht sich, dass man vor allem am Zielsprung noch ein bisschen arbeitet. „Es schiebt schon ziemlich an, der Zielsprung hat schon ein bisserl eine Nase. Aber sonst ist es voll cool zum Fahren, mit Renntempo wird es sicher knackig werden.“