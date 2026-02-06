Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

24-Jähriger verurteilt

Brand im Fitnessstudio: „Er wollte Rache nehmen“

Gericht
06.02.2026 15:48
Die Betreiber des Fitnessstudios hätten dem 24-jährigen Iraker auch nach einer Kündigung Geld ...
Die Betreiber des Fitnessstudios hätten dem 24-jährigen Iraker auch nach einer Kündigung Geld abgebucht. (Symbolbild)(Bild: peopleimages.com - stock.adobe.com)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können: Weil ihm sein Fitnessstudio zu viel Geld abgebucht hatte, packte ein 24-Jähriger einen Kanister Benzin ein und versuchte damit, das John Reed im Donauzentrum anzuzünden. Dafür muss er jetzt ins Gefängnis.

0 Kommentare

Er habe eine sehr niedrige Frustrationstoleranz, attestiert ein psychiatrisches Gutachten dem 24-Jährigen. Und das demonstrierte er am 13. Dezember im Wiener Donauzentrum. Dort trainierte der junge Iraker eigentlich im Fitnessstudio John Reed – bis er die Mitgliedschaft im September gekündigt habe. Und trotzdem habe man ihm noch weiter Geld vom Konto abgebucht.

Mit zehn Litern Benzin ins Donauzentrum 
„Ich wollte ihnen das heimzahlen“, sagt der Arbeitslose jetzt vor den Schöffen. Der Staatsanwalt führt weiter aus: „Er hat sich nicht genug respektiert gefühlt. Er wollte Rache nehmen, kann man sagen.“ Also marschierte der 24-Jährige zur Tankstelle, besorgte sich einen Zehn-Liter-Kanister mit Benzin. Sein nächster Weg führte ihn ins Donauzentrum. 

„Am liebsten hätte ich alles angezündet“
Mit einem Hammer schlug er dort in der Nacht die Glasscheibe zum Fitnessstudio ein, warf zuerst ein brennendes Stoffsackerl hinein – und schüttete dann ordentlich Benzin hinterher. Vor der Polizei sagte er: „Am liebsten hätte ich alles angezündet.“

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Mitglied legte Feuer
Benzin-Attacke auf Fitnessstudio: Mann gefasst
15.12.2025

Im Landl versucht der Angeklagte, der seitdem in U-Haft sitzt, die versuchte Brandstiftung etwas herunterzuspielen: „Mein Feuer war ja nicht groß.“ Dafür erntet er eine scharfe Antwort vom Vorsitzenden Richter: „Es hätte groß werden können, wenn Sie da literweise Benzin hineinschütten.“ Es ist nur einem aufmerksamen Securitymitarbeiter zu verdanken, dass es im Einkaufzentrum nicht lichterloh brannte.

Der Schaden blieb trotzdem nicht ohne: 35.000 Euro hätten die Reparaturen das Donauzentrum und das John Reed gekostet. Insgesamt 10.500 Euro fordern beide von dem jungen Iraker. Der möchte den Schadensersatz aber gegenrechnen mit der Summe, die das Fitnessstudio ihm unberechtigterweise abgebucht habe – ungefähr zwischen 200 und 300 Euro. Ob das nicht doch gerechtfertigte Kosten, beispielsweise im Zuge einer Kündigungsfrist, waren, bleibt im Prozess offen.

Zitat Icon

Selbstjustiz, im Sinne, ich zünde da jetzt was an, geht einfach nicht.

Vorsitzender Richter im Wiener Landl

Acht Monate Gefängnis
Eine Rolle spiele das aber sowieso nicht: „Selbstjustiz, im Sinne, ich zünde da jetzt was an, geht einfach nicht.“ Also setzte es eine nicht rechtskräftige teilbedingte Haftstrafe: 24 Monate, davon muss er acht ins Gefängnis. An seinem „affektiven Verhalten“ möchte der Iraker außerdem arbeiten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
FitnessstudioDonauzentrumTankstelle
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Gericht
24-Jähriger verurteilt
Brand im Fitnessstudio: „Er wollte Rache nehmen“
Mit Wetten auf Kurse
600.000 Euro von Freunden und Bekannten verzockt
Krone Plus Logo
Wieder enormer Schaden
Prozess gegen neuen Krypto-Schnösel vom Wörthersee
Flucht nach Diebstahl
Pflegerin ließ 93-jährigen Mann am WC sitzen
Krone Plus Logo
Es will keiner machen
Ärzte, Dolmetscher: Expertenmangel in Gerichten
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine