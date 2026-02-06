Brand im Fitnessstudio: „Er wollte Rache nehmen“

Der Schaden blieb trotzdem nicht ohne: 35.000 Euro hätten die Reparaturen das Donauzentrum und das John Reed gekostet. Insgesamt 10.500 Euro fordern beide von dem jungen Iraker. Der möchte den Schadensersatz aber gegenrechnen mit der Summe, die das Fitnessstudio ihm unberechtigterweise abgebucht habe – ungefähr zwischen 200 und 300 Euro. Ob das nicht doch gerechtfertigte Kosten, beispielsweise im Zuge einer Kündigungsfrist, waren, bleibt im Prozess offen.