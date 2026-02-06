Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skandal um Babynahrung

AGES untersucht österreichweit weitere Proben

Österreich
06.02.2026 15:22
Am Donnerstag hat Danone mehr als 90 Chargen Babypulver zurückgerufen. Nun werden weitere Proben ...
Am Donnerstag hat Danone mehr als 90 Chargen Babypulver zurückgerufen. Nun werden weitere Proben auf eine mögliche Verunreinigung untersucht (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Skandal um verunreinigte Babynahrung weitet sich aus. Am Donnerstag musste Danone mehr als 90 Chargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückrufen. Die Lebensmittelbehörden ziehen nun in sämtlichen Bundesländern Proben, die im Labor der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) untersucht werden.

0 Kommentare

Hintergrund sind die aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert. Wie berichtet, hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) am Montag Höchstwerte für das Toxin Cereulid in Milchpulver festgelegt. Zuvor gab es noch keinen Grenzwert. Die Überschreitung von 0,054 Mikrogramm pro Liter in Säuglingsmilch führte dann am Donnerstag zu einem weiteren Rückruf der Produkte.

Das bakterielle Toxin kann für Babys besonders gefährlich sein. Mögliche Symptome 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Aufnahme sind Erbrechen und Durchfall. Gängige Erhitzungsverfahren zerstören Cereulid nicht zuverlässig. Verantwortlich für die Rückrufe ist ein verschmutztes Öl eines Zulieferers aus China. Dieser ist einer von weltweit wenigen Lieferanten von Arachidonsäure (ARA), einer in Europa streng regulierten Substanz, die als Quelle für Omega-6-Fettsäuren in bestimmten Säuglingsmilchprodukten enthalten ist.

Diese Produkte wurden in Österreich zurückgerufen:

(Bild: Krone KREATIV)

Umstellung auf europäische Produzenten
Es gibt allerdings einen alternativen Produzenten in Europa, auf den der deutsche Hersteller Hipp setzt. Auch Nestlé hat laut eigener Aussage „umgehend auf einen europäischen Lieferanten umgestellt“. „Alle Chargen der Öl-Zutat von unseren anderen Lieferanten werden nun systematisch getestet, um die Abwesenheit von Cereulid zu bestätigen. Die Produktion der betroffenen Marken wurde in all unseren Säuglingsmilchfabriken in Europa wieder aufgenommen, und wir sind überzeugt von der Gesundheit und Sicherheit unserer Produkte“, teilte Nestlé Österreich am Freitag mit. Der Hersteller hatte bereits im Jänner Produkte zurückgerufen.

Kaufpreis wird rückerstattet
Aptamil und Milumil haben inzwischen auf ihren Websites ein Rückruf-Prüf-Tool eingerichtet. Eltern können das Mindesthaltbarkeitsdatum der Babynahrung eingeben und überprüfen, ob das gekaufte Produkt betroffen ist. Danone muss laut dem Wiener Marktamt „einen vollständigen Nachweis der Unbedenklichkeit erbringen, bevor eine erneute Freigabe erfolgen kann“.

Lesen Sie auch:
Auch die Aptamil-Produkte von Danone sind von dem sofortigen Rückruf betroffen
Behörden ordnen an
Nach Gift-Skandal: Babymilch muss raus aus Regalen
05.02.2026
Höchstwerte festgelegt
Rückruf von Babynahrung: Behörde schaltet sich ein
02.02.2026
Bakteriengift!
Danone ruft Babynahrung in ganz Österreich zurück
31.01.2026

Den Behörden sind ,im Gegensatz zu anderen Ländern, bisher keine Krankheitsfälle in Österreich bekannt, die auf den Konsum der betroffenen Produkte zurückzuführen sind. In einer aktuellen Probe von vergangener Woche sei eine Cereulid-Konzentration nachgewiesen worden, die die Gesundheit schädigen könne, teilte die AGES mit. Eltern, die entsprechende Babypulver-Chargen gekauft haben, sollen diese nicht verwenden und zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage der Rechnung erstattet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
86.531 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
85.547 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
85.427 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Österreich
Großeinsatz in Tirol
Plötzlich Atemprobleme: McDonald‘s evakuiert!
Darunter zwei Kinder
Mit Rodel gegen Baum gekracht: 3 Schwerverletzte
Unglück in Kaprun
Soldat bei Ausbildung von Eiszapfen erschlagen
Skandal um Babynahrung
AGES untersucht österreichweit weitere Proben
Tierfreunde empört
„Zweithund“ wird zum Luxus: 75 Prozent mehr Steuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf