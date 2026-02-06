AGES untersucht österreichweit weitere Proben

Umstellung auf europäische Produzenten

Es gibt allerdings einen alternativen Produzenten in Europa, auf den der deutsche Hersteller Hipp setzt. Auch Nestlé hat laut eigener Aussage „umgehend auf einen europäischen Lieferanten umgestellt“. „Alle Chargen der Öl-Zutat von unseren anderen Lieferanten werden nun systematisch getestet, um die Abwesenheit von Cereulid zu bestätigen. Die Produktion der betroffenen Marken wurde in all unseren Säuglingsmilchfabriken in Europa wieder aufgenommen, und wir sind überzeugt von der Gesundheit und Sicherheit unserer Produkte“, teilte Nestlé Österreich am Freitag mit. Der Hersteller hatte bereits im Jänner Produkte zurückgerufen.