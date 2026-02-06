Schon in den Top-120! Tagger eilt von Sieg zu Sieg

Die noch 17-jährige Osttirolerin, die als Österreichs größte Tennis-Zukunftshoffnung gilt, rang am Freitag im Viertelfinale die als Nummer zwei gesetzte Lettin und Weltranglisten-99., Darja Semenistaja, nach 2:17 Stunden 4:6, 6:4 und 6:2 nieder. Sie trifft nun auf die Japanerin Mei Yamaguchi oder die Chinesin Tian Fangran und ist in jedem Fall Favoritin. Im Ranking schiebt sich Tagger nun bereits in die Top-120.