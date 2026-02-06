Vorteilswelt
Einzug ins Halbfinale

Schon in den Top-120! Tagger eilt von Sieg zu Sieg

Tennis
06.02.2026 15:41
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: AFP/-)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lilli Tagger eilt beim WTA125-Turnier in Mumbai von Sieg zu Sieg. 

Die noch 17-jährige Osttirolerin, die als Österreichs größte Tennis-Zukunftshoffnung gilt, rang am Freitag im Viertelfinale die als Nummer zwei gesetzte Lettin und Weltranglisten-99., Darja Semenistaja, nach 2:17 Stunden 4:6, 6:4 und 6:2 nieder. Sie trifft nun auf die Japanerin Mei Yamaguchi oder die Chinesin Tian Fangran und ist in jedem Fall Favoritin. Im Ranking schiebt sich Tagger nun bereits in die Top-120.

Lesen Sie auch:
Jurij Rodionov
Davis Cup
Nach Ofner-Pleite gelingt Rodionov der Ausgleich
06.02.2026

Holt der Schützling von Francesca Schiavone bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in Indien den Titel, würde sie punktemäßig mit der auf Platz 104 liegenden Sinja Kraus gleichziehen. Für den Halbfinaleinzug erhält sie 5300 US-Dollar sowie 49 WTA-Zähler.

