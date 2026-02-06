Mit Rodel gegen Baum gekracht: 3 Schwerverletzte

Kurz nach 10 Uhr kam ein Zehnjähriger auf der Rodelbahn auf der Bürgeralpe von der Strecke ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Als der Bub von der Bergrettung Mariazellerland versorgt wurde, verlor nur wenige Meter vom Einsatzort entfernt, eine 48-jährige Wienerin, die mit ihrem sechsjährigen Sohn unterwegs war, die Kontrolle über ihre Rodel und krachte ebenfalls gegen einen Baum.