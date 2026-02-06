Mit Rodel gegen Baum gekracht: 3 Schwerverletzte

Zwei fast gleichzeitig stattfindende Rodelunfälle haben am Freitagvormittag auf der Mariazeller Bürgeralpe die Rettungskräfte gefordert: Zwei Kinder (6 und 10) und eine 48-jährige Frau wurden dabei schwer verletzt.
Kurz nach 10 Uhr kam ein Zehnjähriger auf der Rodelbahn auf der Bürgeralpe von der Strecke ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Als der Bub von der Bergrettung Mariazellerland versorgt wurde, verlor nur wenige Meter vom Einsatzort entfernt, eine 48-jährige Wienerin, die mit ihrem sechsjährigen Sohn unterwegs war, die Kontrolle über ihre Rodel und krachte ebenfalls gegen einen Baum.
Die Bergrettung alarmierte umgehend weitere Einsatzkräfte, darunter auch ein Notarztteam. Bei der Versorgung stellte sich dann heraus, dass alle Betroffenen schwere Verletzungen erlitten hatten, woraufhin zwei Notarzthubschrauber angefordert wurden.
Der Zehnjährige wurde mit Verdacht auf Frakturen an beiden Oberschenkeln in das Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen, der sechsjährige Bub erlitt unter anderem eine Unterschenkelfraktur und wurde ins Grazer Universitätsklinikum geflogen – seine Mutter mit Brustkorbverletzungen ins LKH Leoben.
Tolle Zusammenarbeit
„Die optimale Versorgung der Verunfallten bei diesem technisch und logistisch herausfordernden Einsatz konnte nur durch die kollegiale Zusammenarbeit von Bergrettung, Rotem Kreuz, ÖAMTC-Flugrettung, Exekutive und Alpinpolizei durchgeführt werden“, so der diensthabende Notarzt des Roten Kreuz Mariazellerland Berthold Petutschnigg
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.