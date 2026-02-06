Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Kinotickets für den Film „Die Ältern“ gewinnen

Gewinnspiele
06.02.2026 15:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 12. Februar startet die deutsche Komödie „Die Ältern“ in den österreichischen Kinos. Zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets und das Buch zum Film. 

Hannes (Sebastian Bezzel) hat eigentlich alles, was man zum Glücklichsein braucht: eine liebevolle Familie, ein Haus im Grünen und eine solide Karriere als Schriftsteller. Die großen Bestsellerjahre sind zwar vorbei, doch Hannes nimmt das mit stoischer Gelassenheit – er ist einfach gerne Ehemann und Vater. Nur seine Familie sieht das anders: Seiner Frau Sara (Anna Schudt) und den Kindern Carla (Kya-Celina Barucki) und Nick (Philip Müller) geht er mit übermotivierter Fürsorge und Spätboomer-Weisheiten zunehmend auf die Nerven.

(Bild: © 2025 Constantin Film Distribution / Gordon A. Timpen)
(Bild: © 2025 Constantin Film Distribution / Gordon A. Timpen)
(Bild: © 2025 Constantin Film Distribution / Gordon A. Timpen)
(Bild: © 2025 Constantin Film Distribution / Gordon A. Timpen)

Und dann kommt alles auf einmal: Der Verlag stellt seine Romanreihe ein, Nicks Aussicht auf das Abitur sieht schlecht aus und Carla beschließt, von Zuhause auszuziehen. Als seiner Frau Sara schließlich eine Auszeit von der Ehe will und mit Tochter Carla eine WG gründet, steht Hannes’ Wohlfühlwelt endgültig Kopf. Er kapituliert – bis er Vanessa (Judith Bohle) begegnet. Gelingt es ausgerechnet ihr, Hannes endlich aus seiner Comfort Zone zu kicken?

Gewinnen Sie Kinotickets und das Buch zum Film.
Gewinnen Sie Kinotickets und das Buch zum Film.(Bild: adobe stock – peych_p)

Mitmachen und gewinnen
Der Filmstart ist mit 12. Februar in den österreichischen Kinos anberäumt und passend dazu verlost die „Krone“ 3x2 Kinokarten für den Film sowie jeweils eine Ausgabe des Buchs „Die Ältern“ von Jan Weiler. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 12.02, 09:00 Uhr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
86.531 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
85.547 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
85.427 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf