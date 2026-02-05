Entsetzen über Vonn-Pläne: „Neue Eskalationsstufe“

Wenn am Sonntag die olympische Abfahrt startet, wird Vonn nicht mehr zum engsten Favoritenkreis zählen. Die 41-Jährige hatte sich am vergangenen Freitag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Das gab sie am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Dennoch will die vierfache Gesamtweltcupsiegerin bei ihren fünften Olympischen Spielen antreten und um Edelmetall fahren. „Ich weiß, meine Chancen sind nicht mehr so groß wie vorher. Aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen“, sagte Vonn sichtlich bewegt. Der Skirennsport sei gefährlich, sie gehe immer ans Limit.