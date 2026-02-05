Die Schule – zu Tode reformiert

So etwa nach dem Motto: Sei immer lieb zu Migranten! Gendern ist natürlich Pflicht und „queer“ die neue Normalität! Such dir dein Geschlecht unter 60 Varianten aus, ein Penis ist noch lange kein Beweis für Männlichkeit. Neue Milliarden-Schulden des Staates heißen „Sondervermögen“ und Aufrüstung ist die einzig mögliche Friedenspolitik ...