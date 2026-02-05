Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Die Schule – zu Tode reformiert

Kolumnen
05.02.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare

Ein gewisser Christoph Wiederkehr, seines Zeichens derzeit österreichischer Minister für Bildung, hat nun also den Stein der Weisen in Hinblick auf unser tendenziell marodes Schulsystem gefunden: Lehrpläne entrümpeln und jene Fächer, die einst den klassischen Bildungskanon ausmachten – Latein, Literatur etc. -, auf ein Minimum reduzieren. Stattdessen wäre den Schülern mehr „soziale Kompetenz“ und „kritisches Denken“ zu vermitteln.

EINERSEITS muss gesagt werden, dass unsere Bildungsmisere nicht die Schuld des gegenwärtigen Ministers ist. Unser einst weltweit vorbildliches Bildungssystem wurde seit den Siebzigerjahren durch eine Reform nach der anderen ruiniert.

ANDERERSEITS sind Wiederkehrs Pläne, die er sich auch noch durch eine zweifellos vom Ministerium bezahlte Studie – wer zahlt, schafft an – absegnen lässt, von besonderer Skurrilität.

Wie nämlich sollten denn die Lehrpläne für die Unterrichtsfächer „soziale Kompetenz“ und „kritisches Denken“ gestaltet werden? Etwa nach Dogmen der „Political Correctness“ und der zeitgenössischen „Wokeness“?

So etwa nach dem Motto: Sei immer lieb zu Migranten! Gendern ist natürlich Pflicht und „queer“ die neue Normalität! Such dir dein Geschlecht unter 60 Varianten aus, ein Penis ist noch lange kein Beweis für Männlichkeit. Neue Milliarden-Schulden des Staates heißen „Sondervermögen“ und Aufrüstung ist die einzig mögliche Friedenspolitik ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.150 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
185.785 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.730 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Die Schule – zu Tode reformiert
„Krone“-Kommentar
Wir erwarten auch beim Social-Media-Verbot Vollgas
„Krone“-Kommentar
Wie kommt Putin da wieder raus?
„Krone“-Kolumne
Kinder der Künstlichen Intelligenz
„Krone“-Kommentar
Niessl, Haider, Pröll, Jonas: Regel mit Ausnahmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf