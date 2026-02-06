Schweizerin emotional: „Es war unglaublich knapp!“

Rückkehr in den Weltcup ungewiss

„Ich konnte die Krücken weglegen und darf mich frei bewegen. Im Handgelenk müssen am Dienstag noch die Drähte raus. Das Knie ist jetzt schon auf einem guten Stand. Innenband und Kreuzband waren komplett gerissen, der Meniskus auch betroffen“, gibt Gisin einen Einblick. Das Wichtigste sei aktuell aber der Hals, wo sie die Muskulatur wieder aufbauen müsse.