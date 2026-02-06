Schweizerin emotional: „Es war unglaublich knapp!“

Olympiasiegerin Michelle Gisin hat sich zwei Monate nach ihrem Horror-Sturz in St. Moritz zu Wort gemeldet. Dabei hat die Schweizerin verraten, dass sie offenbar nur knapp einer Querschnittslähmung entgangen ist. Eine Rückkehr in den Ski-Zirkus lässt sich nun bewusst offen.
„Es ist mir schon eingefahren, als die Ärzte bei mir im Zimmer waren und gesagt haben, wie unglaublich knapp es war“, erklärt Gisin gegenüber „SRF“. Nur knapp ist sie nach ihrem brutalen Sturz im Abfahrtstraining von St. Moritz einer Querschnittslähmung entgangen.
Die 32-Jährige hat seither zu kämpfen: „Die Vorstellung einer Querschnittslähmung auf dieser Höhe ist extrem schlimm, damit hatte ich emotional am meisten Mühe.“ Mittlerweile befindet sich die Schweizerin aber glücklicherweise auf dem Weg der Besserung.
Rückkehr in den Weltcup ungewiss
„Ich konnte die Krücken weglegen und darf mich frei bewegen. Im Handgelenk müssen am Dienstag noch die Drähte raus. Das Knie ist jetzt schon auf einem guten Stand. Innenband und Kreuzband waren komplett gerissen, der Meniskus auch betroffen“, gibt Gisin einen Einblick. Das Wichtigste sei aktuell aber der Hals, wo sie die Muskulatur wieder aufbauen müsse.
Es sei natürlich schade, dass sie die Olympischen Spiele verpasst, so Gisin, die deshalb aber nicht Trübsal blasen wolle. Zudem ließ sie eine Rückkehr in den Ski-Weltcup offen. „Das ist auch wichtig für die Rehabilitation“, so Gisin, die dann aber abschließend hinterherschob: „Bis ich nicht wieder auf den Ski stehe, bin ich noch Athletin.“
