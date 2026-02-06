Liga-Start: Kann Sturm erneut Meister werden?

Die Fußball-Bundesliga startet ins Frühjahr – und dabei sind sehr viele Augenpaare auf Meister Sturm gerichtet. Die Grazer sind zwar am Papier der Titelverteidiger, hatten allerdings eine eher turbulente Winterpause nach einem bereits herausfordernden Herbst hinter sich. Im Sportkrone-Gespräch gibt „Steirerkrone“-Sportchef Georg Kallinger einen Überblick über den Status quo der Grazer und eine Prognose ab (alles im Video oben).