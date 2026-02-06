Vorteilswelt
„Krone“-Prognose

Liga-Start: Kann Sturm erneut Meister werden?

Steiermark
06.02.2026 06:30
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Fußball-Bundesliga startet ins Frühjahr – und dabei sind sehr viele Augenpaare auf Meister Sturm gerichtet. Die Grazer sind zwar am Papier der Titelverteidiger, hatten allerdings eine eher turbulente Winterpause nach einem bereits herausfordernden Herbst hinter sich. Im Sportkrone-Gespräch gibt „Steirerkrone“-Sportchef Georg Kallinger einen Überblick über den Status quo der Grazer und eine Prognose ab (alles im Video oben).

Folgen Sie uns auf