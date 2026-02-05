Vorteilswelt
Eishockey – NHL

Marco Kasper verliert mit Detroit bei Utah Mammoth

US-Sport
05.02.2026 09:49
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AP/Jose Juarez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Marco Kasper und seinen Klub Detroit Red Wings hat es am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Profi-Liga NHL eine Niederlage gesetzt!

0 Kommentare

Die Red Wings verloren mit dem Kärntner auswärts gegen Utah Mammoth 1:4 und verabschiedeten sich dadurch mit der vierten Pleite aus den jüngsten fünf Partien in die Olympia-Pause.

Die Vancouver Canucks mussten sich ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi den Vegas Golden Knights 2:5 geschlagen geben.

