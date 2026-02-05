Marco Kasper verliert mit Detroit bei Utah Mammoth

Altach schlägt in Schweden am Transfermarkt zu
Verteidiger kommt
Für Marco Kasper und seinen Klub Detroit Red Wings hat es am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Profi-Liga NHL eine Niederlage gesetzt!
Die Red Wings verloren mit dem Kärntner auswärts gegen Utah Mammoth 1:4 und verabschiedeten sich dadurch mit der vierten Pleite aus den jüngsten fünf Partien in die Olympia-Pause.
Die Vancouver Canucks mussten sich ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi den Vegas Golden Knights 2:5 geschlagen geben.
