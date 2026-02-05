„Verhalten entsetzlich“: Kritik an Olympia-Queen

Aufregung um Olympia-Queen Jutta Leerdam! Die niederländische Eisschnellläuferin reiste, anders als das restliche Oranje-Team, im Privatjet in die Lombardei. Das sorgte für jede Menge Kritik.
Wie schon vor vier Jahren in Peking ist Leerdam eines der Gesichter dieser Winterspiele. Zur Eröffnung am Freitag (20 Uhr) reiste die 27-Jährige allerdings nicht mit dem restlichen Oranje-Team an. Stattdessen ging es im Privatjet in die Lombardei – liebevoll dekoriert, inklusive Törtchen mit der Aufschrift „Viel Erfolg, Jutta“.
Immer an ihrer Seite: Jake Paul. Mit dem Influencer und Boxer lebt Leerdam eine öffentliche Beziehung, ihre rund fünf Millionen Instagram-Follower sind stets dabei. Die Olympia-Zweite von Peking über 1000 Meter und siebenfache Weltmeisterin rückt damit nicht nur sportlich in den Fokus.
„Verhalten entsetzlich, wie das einer Diva“
Nicht allen gefällt das Auftreten der Speedskating-Ikone. Besonders deutlich wurde Ex-Journalist und früherer Fußballer Johan Derksen in der TV-Sendung „Vandaag inside“: „Sie sollte das von sich aus wollen. Sie lebt doch schon wie eine Millionärin, mit Privatjets und allem Drum und Dran.“
Und weiter: „Ich finde ihr Verhalten entsetzlich, wie das einer Diva. Aber sie ist nicht anders als die anderen Eisschnellläuferinnen, die Linienflüge nehmen. Ich finde das absolut lächerlich. Als Trainer hätte ich das nicht toleriert.“
Viel Bühne, wenig Team?
Auch Journalist Valentijn Driessen von „De Telegraaf“ sieht Leerdams Dominanz in der öffentlichen Wahrnehmung kritisch, schlägt aber mildere Töne an: „Man sieht fast nur Jutta. Man könnte fast meinen, sie sei die einzige Vertreterin der Niederlande. Aber sie rückt den Eisschnelllauf definitiv auf die internationale Landkarte.“
Ruhe im Team
Aktuell gilt Leerdam innerhalb des Teams als unumstritten. Das war jedoch nicht immer so. Mitte 2024 trennte sie sich von Team Jumbo-Visma und trainierte eine Zeit lang allein. Damals kritisierte ihr Ex-Trainer und Eisschnelllauf-Legende Sven Kramer ihre Einstellung. Auch ihre Teamkollegin Joy Beune äußerte Zweifel: „Es ist nicht besonders schlau, allein zu trainieren.“
Mittlerweile trainiert Leerdam mit zwei männlichen Partnern. Den Sprung zu Olympia haben sie allerdings nicht geschafft. Ob Glamour-Faktor oder Goldhoffnung: Jutta Leerdam sorgt in Mailand und Cortina in jedem Fall für Schlagzeilen.
