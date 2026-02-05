„Verhalten entsetzlich“: Kritik an Olympia-Queen

Ruhe im Team

Aktuell gilt Leerdam innerhalb des Teams als unumstritten. Das war jedoch nicht immer so. Mitte 2024 trennte sie sich von Team Jumbo-Visma und trainierte eine Zeit lang allein. Damals kritisierte ihr Ex-Trainer und Eisschnelllauf-Legende Sven Kramer ihre Einstellung. Auch ihre Teamkollegin Joy Beune äußerte Zweifel: „Es ist nicht besonders schlau, allein zu trainieren.“