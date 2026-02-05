Olympia-Boss: Auch das Chaos ist eingeplant

„Zentrifugalkräfte“

Nussbaumer will für unsere Sportler da sein, gleichzeitig wichtiges Netzwerken mit anderen Verbänden (z.b. zwecks künftiger Trainingsgemeinschaften) und punkto Wirtschaftspartner betreiben. „Mein Programm wird extrem dicht, eine Extremwertaufgabe“, weiß Nussbaumer, der jede Wettkampfstätte mindestens einmal besuchen möchte. Das Scheinwerferlicht wird ihm nicht erspart bleiben, er sucht es aber keinesfalls. Mit Tipps für die Sportler will er sich zurückhalten, nur einen legt Nussbaumer allen ans Herz: „Nur nicht ablenken lassen, bei sich bleiben, auf den Wettkampf konzentrieren. Denn wenn man sich den Zentrifugalkräften des Olympia-Spektakels hingibt, ist man weg.“