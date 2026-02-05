Vorteilswelt
Olympia-Sternstunden

Mayer, Gasser, Morgenstern: Kärntner als Goldbank

Kärnten
05.02.2026
Von Stefan Plieschnig und Marcel Santner

Zehn Olympiasiege gab’s für Kärnten seit Fritz Strobls Erfolg 2002 in Salt Lake City. Thomas Morgenstern und Matthias Mayer räumten gleich dreimal ab – heuer kann Anna Gasser mit drittem Titel nachlegen. 

Kärnten und die Olympischen Winterspiele! Das ist seit der Jahrtausend-Wende immer eine Liebesgeschichte – nachdem unser Bundesland 1998 noch leer ausgegangen war, begann eine echte Serie:

  • 2002. Salt Lake City: Fritz Strobl. 
    Sieben österreichische Siege in acht Weltcup-Abfahrten. Der Druck war groß. Stephan Eberharter galt vor der Olympiaabfahrt in Salt Lake City als großer Favorit. Doch direkt nach Eberharter düste sein Drautaler Zimmerkollege Fritz Strobl mit 28 Hundertstel Vorsprung ins Ziel: „Einfach sensationell“, strahlte „Fritz the Cat“ im Ziel über seine Goldmedaille.
  • 2006. Turin: Thomas Morgenstern. 
    Unfassbare Spannung! Auf der Großschanze holte sich der Lendorfer Skispringer Thomas Morgenstern die Goldmedaille mit 0,1 Punkten vor Teamkollege Andi Kofler. „Dabei hatte ich ihm zum Sieg gratuliert und mich über Silber gefreut, bis der Stadionsprecher seinen zweiten Platz durchgesagt hat – es war einfach unglaublich“, sagte Morgenstern auch noch etliche Jahre später. Als Zugabe gab’s noch Teamgold mit Österreich vor Norwegen.
  • 2010. Vancouver: Thomas Morgenstern. 
    Nach den Rängen fünf (Großschanze) und acht (Normalschanze) konnte der Kärntner sein Einzel-Gold nicht verteidigen. Mit Österreichs Team jedoch gab’s den haushohen Triumph. Morgenstern, Kofler, Schlierenzauer und Loitzl setzten sich mit 72,1 Punkten Vorsprung auf Deutschland durch – und somit wurde „Morgi“ zum Dreifach-Olympiasieger.
  • 2014. Sotschi: Matthias Mayer. 
    Nach dem Karriereende von Morgenstern übernahm der Afritzer Speed-Spezialist das Zepter. Sein erster Streich war der überraschendste. „Mothl“ war davor noch nie auf einem Abfahrtspodest gestanden – in Russland strahlte der damals 23-Jährige in der Königsdisziplin gleich in Gold.
  • 2018. Pyeongchang: Matthias Mayer, Anna Gasser. 
    Als Titelverteidiger blieb Mayer in der Abfahrt nur Rang neun – nur einen Tag später durfte er doch erneut über Olympia-Gold jubeln. Im Super-G hatte er schon auf der Piste eine leise Ahnung: „Ich bin über den Zielsprung rüber und habe mir gedacht – das könnte die Goldfahrt gewesen sein“, schmunzelte Mayer danach.
Das Kärntner Double perfekt machte Anna Gasser. Beim Olympia-Debüt des Snowboard-Big-Air in Pyeongchang holte sie sechs Tage nach Mayer Gold an den Millstättersee.

  • 2022. Peking: Matthias Mayer, Anna Gasser, Katharina Truppe. 
    Einen Tag nach Bronze in der Abfahrt raste Matthias Mayer 2022 im Super-G zur Titelverteidigung! Zittern musste er nur, als Cochran-Siegel (US) direkt nach ihm um vier Hundertstel zurückblieb. „Das war der schwerste meiner Olympiasiege“, sollte er danach sagen. Es war zugleich ein Rekord – noch nie zuvor hatte ein Skifahrer dreimal Gold bei aufeinanderfolgenden Spielen gewonnen.
Bei den Alpinen reihte sich auch Katharina Truppe in den elitären Kreis der Olympiasieger ein – im Team-Parallelevent siegte die Altfinkensteinerin mit ihren Kollegen im Finale gegen Deutschland. Sie machte damit auch den Kärntner Gold-Hattrick in China perfekt.

Denn Anna Gasser hatte wie vier Jahre zuvor im Big Air zugeschlagen, ist bis heute die einzige Gold-Gewinnerin in dieser Disziplin – und will das auch weiterhin bleiben, sie geht ja erneut auf die Titelverteidigung los.

Lesen Sie auch:
Nach ihrer Schulterverletzung ist Anna Gasser noch im Unklaren, wie gut ihre Form im ...
Diese Elf sind dabei
Kärnten jagt Olympia-Gold: Wie stehen die Chancen?
28.01.2026

Bei den Spielen in Mailand und Cortina hat Kärnten ja auch diesmal elf Athleten dabei, die um Medaillen kämpfen. 

Kärnten

