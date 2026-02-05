Mayer, Gasser, Morgenstern: Kärntner als Goldbank

Zehn Olympiasiege gab’s für Kärnten seit Fritz Strobls Erfolg 2002 in Salt Lake City. Thomas Morgenstern und Matthias Mayer räumten gleich dreimal ab – heuer kann Anna Gasser mit drittem Titel nachlegen.
Kärnten und die Olympischen Winterspiele! Das ist seit der Jahrtausend-Wende immer eine Liebesgeschichte – nachdem unser Bundesland 1998 noch leer ausgegangen war, begann eine echte Serie:
Das Kärntner Double perfekt machte Anna Gasser. Beim Olympia-Debüt des Snowboard-Big-Air in Pyeongchang holte sie sechs Tage nach Mayer Gold an den Millstättersee.
Bei den Alpinen reihte sich auch Katharina Truppe in den elitären Kreis der Olympiasieger ein – im Team-Parallelevent siegte die Altfinkensteinerin mit ihren Kollegen im Finale gegen Deutschland. Sie machte damit auch den Kärntner Gold-Hattrick in China perfekt.
Denn Anna Gasser hatte wie vier Jahre zuvor im Big Air zugeschlagen, ist bis heute die einzige Gold-Gewinnerin in dieser Disziplin – und will das auch weiterhin bleiben, sie geht ja erneut auf die Titelverteidigung los.
Bei den Spielen in Mailand und Cortina hat Kärnten ja auch diesmal elf Athleten dabei, die um Medaillen kämpfen.
