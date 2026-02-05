Markus Schopp: „Er ist schon fast unersetzlich“

Ich kann mich noch an die guten alten Zeiten eurer Wahl erinnern, als im Gasthaus Schwalbe in Graz rund um die Uhr für uns gesammelt worden ist“, erinnerte sich zuletzt Sturm-Legende Markus Schopp beim Besuch im Newsroom der „Steirerkrone“. Für den früheren schwarz-weißen Champions-League-Helden waren 2001 stolze 430.769 gesammelt worden, die den „blonden Engel“ zum Fußballer des Jahres machten. In einem Jahr, in dem Schopp zu Brescia Calcio in die Serie A wechselte. „Ich hab aber auch Angebote vom AC Milan oder Panathinaikos gehabt.“