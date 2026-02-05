Markus Schopp: „Er ist schon fast unersetzlich“

Sturm-Legende Markus Schopp erinnert sich an seine Wahl zum Fußballer des Jahres. Ein Angebot von Milan folgte. Seine Favoriten ...
Ich kann mich noch an die guten alten Zeiten eurer Wahl erinnern, als im Gasthaus Schwalbe in Graz rund um die Uhr für uns gesammelt worden ist“, erinnerte sich zuletzt Sturm-Legende Markus Schopp beim Besuch im Newsroom der „Steirerkrone“. Für den früheren schwarz-weißen Champions-League-Helden waren 2001 stolze 430.769 gesammelt worden, die den „blonden Engel“ zum Fußballer des Jahres machten. In einem Jahr, in dem Schopp zu Brescia Calcio in die Serie A wechselte. „Ich hab aber auch Angebote vom AC Milan oder Panathinaikos gehabt.“
Wen der Ex-Teamspieler bei der aktuellen Wahl vorne sieht? „Konni Laimer spielt eine fantastische Saison, er ist noch einmal gereift. Der ist bei einem Klub wie Bayern fast unersetzlich. Mein Trainer des Jahres kann nach dem Sieg im FA Cup nur Oli Glasner sein.“
„Sehr hungrig“
Wohin es den aktuell vereinslosen Schopp selbst wieder einmal hinzieht? „Ich bin jedenfalls sehr hungrig, kann mir eine Station im Ausland oder in Österreich vorstellen“, so der Ex-LASK-Trainer, „die Arbeit am Platz taugt mir total.“
