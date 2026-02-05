Olympia-Eklat: Bub bei Schneefall aus Bus geworfen

Anzeige wegen Kindesaussetzung

Der Fall löste in Italien große Empörung aus. Die Familie erstattete Anzeige wegen Kindesaussetzung gegen das Verkehrsunternehmen Dolomiti Bus sowie gegen den Fahrer. Die Großmutter des Jungen, selbst Anwältin, schilderte den Zustand des Kindes drastisch: Er sei „in Tränen, verängstigt und ausgekühlt“ nach Hause gekommen. Es gebe „keine Rechtfertigung“, ein Kind unter solchen Bedingungen allein laufen zu lassen.