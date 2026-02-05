Olympia-Eklat: Bub bei Schneefall aus Bus geworfen

Dieser Vorfall sorgt für Empörung in ganz Italien! Ein elfjähriger Bub wurde aus einem Bus geworfen, weil er nicht den teuren Olympia-Fahrschein hatte.
Riccardo (11) wollte vergangene Woche nach der Schule ganz normal mit dem Bus nach Hause fahren. Auf der Strecke zwischen Calalzo und Cortina d’Ampezzo stieg er mit einem regulären Ticket um 2,50 Euro ein. Doch dieses war plötzlich nicht mehr gültig: Wegen der Olympischen Spiele wurde auf einen speziellen Olympia-Fahrpreis von 10 Euro umgestellt.
Der Busfahrer ließ das Kind daraufhin nicht weiterfahren und setzte es kurzerhand aus dem Fahrzeug.
Sechs Kilometer durch Schnee und Kälte
Ohne Handy, ohne Möglichkeit, seine Eltern zu informieren, blieb dem Elfjährigen keine Alternative. Bei eisigen Temperaturen musste er sechs Kilometer zu Fuß durch Schnee und Kälte nach Hause gehen. Erst dort konnte er Hilfe bekommen.
Anzeige wegen Kindesaussetzung
Der Fall löste in Italien große Empörung aus. Die Familie erstattete Anzeige wegen Kindesaussetzung gegen das Verkehrsunternehmen Dolomiti Bus sowie gegen den Fahrer. Die Großmutter des Jungen, selbst Anwältin, schilderte den Zustand des Kindes drastisch: Er sei „in Tränen, verängstigt und ausgekühlt“ nach Hause gekommen. Es gebe „keine Rechtfertigung“, ein Kind unter solchen Bedingungen allein laufen zu lassen.
Fahrer suspendiert, Untersuchung läuft
Dolomiti Bus reagierte auf die öffentliche Kritik und suspendierte den betroffenen Fahrer vorläufig vom Dienst. Er sprach später von einem „schweren Fehler“. In einer Stellungnahme erklärte das Unternehmen, man sei erleichtert, dass dem Kind keine schweren körperlichen Folgen entstanden seien. Gleichzeitig wurde eine interne Untersuchung eingeleitet.
Tarife werden wieder angepasst
Als direkte Konsequenz aus der Empörung kündigte das Verkehrsunternehmen an, die Tarife erneut zu überarbeiten. Ziel sei es, vor allem Anwohner und Schüler künftig vor solchen Situationen zu schützen.
Kleiner Trost: Bei Olympia-Eröffnung dabei
Für den Bub gibt es immerhin einen kleinen Trost. Dem Elfjährigen wurde eine „symbolische Rolle“ bei der Olympia-Eröffnungszeremonie angeboten. Diese findet am Freitagabend im San-Siro-Stadion von Mailand statt.
Die Anreise zur Zeremonie? Die wird – so viel steht vermutlich fest – nicht mit dem Bus erfolgen.
