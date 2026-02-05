Schock für ÖSV-Ass kurz vor Cortina: Knie kaputt!

Blindes Vertrauen nur zu Schwester

Der Zeitpunkt für die Verletzung könnte nicht bitterer sein. Noch stehen fünf Weltcup-Rennen (1 x Abfahrt, 2 x Slalom, 2 x Riesentorlauf) auf dem Programm. Im schlimmsten Fall können Vroni und Lisi noch die große Kristallkugel und die kleinen Kugeln in Abfahrt, Slalom und Riesentorlauf verlieren. Dann würde nur die Super-G-Kugel als Trost bleiben. Noch bitterer wäre aber ein Ausfall bei den Paralympics. Denn das Großereignis ist die einzige Chance im Parasport, durch die Medaillenprämien richtig gut zu verdienen.