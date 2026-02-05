Kotaskova steht vor Mega-Fight um den WM-Titel!

Die österreichische Profiboxerin Michaela Kotaskova steht vor dem bislang größten Kampf ihrer Karriere. Die Bounce-Boxerin trifft am 5. April in London auf keine Geringere als Chantelle Cameron, ehemalige unangefochtene Weltmeisterin (Undisputed) im Superleichtgewicht und eine der konstantesten Boxerinnen Europas. Die beiden kämpfen um den WBO Jr. Middleweight World Champion Titel.
Cameron, geboren 1991 in Northampton (England) und bekannt unter dem Kampfnamen „Il Capo“, zählt seit Jahren zur Weltspitze. Die technisch starke und taktisch äußerst disziplinierte Britin war Weltmeisterin aller vier großen Verbände (WBA, WBC, IBF, WBO) im Halbweltergewicht und schrieb im Mai 2023 Boxgeschichte mit ihrem Sensationssieg gegen Katie Taylor. Der spätere Rückkampf ging zwar verloren, die Rivalität gilt jedoch als eine der bedeutendsten im modernen Frauenboxen.
Für Michaela Kotaskova, die bei Bounce unter Vertrag steht, ist dieser Fight der nächste konsequente Schritt auf internationaler Ebene. Die amtierende WBF-Weltmeisterin hat sich den Kampf durch jahrelange Disziplin, Konstanz und kompromisslose Arbeit im Training erkämpft. Nun geht es um eine Weltmeisterschaft der sogenannten Big-4, also ein Titel der WBO, eines der vier großen internationalen Boxverbände.
„Das ist reiner Wille und Disziplin“
Marcos Nader, Manager von Kotaskova, betont: „Ich freue mich unglaublich für Michaela. Nur wenige Athlet:innen im Boxsport arbeiten so beständig und diszipliniert wie sie. Bei Team Bounce macht es einfach Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die alles geben und gleichzeitig Vertrauen schenken. Michaela hat sich diesen nächsten großen Schritt zu 100 % verdient. Zehn Jahre lang – ohne Ausreden, ohne Kompromisse – hat sie in unseren Hallen alles gegeben. Das ist reiner Wille und Disziplin. Sie ist ein Vorbild, nicht nur für Mädchen und Frauen, sondern für alle, die täglich hart für ihre Ziele arbeiten. Ich bin überzeugt, dass sie in London eine großartige Leistung zeigen und den einen oder anderen überraschen wird.“
„Jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet“
Auch Kotaskova selbst blickt selbstbewusst auf die Herausforderung: „Chantelle Cameron ist eine der besten Boxerinnen unserer Zeit. Genau solche Kämpfe wollte ich immer haben – gegen die Besten, auf der größten Bühne. Ich habe jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet. Ich komme nicht nach London, um Erfahrung zu sammeln, sondern um zu zeigen, dass ich auf dieses Level hingehöre.“
Promotion von Mega-Star Jake Paul
Der Kampf findet im Umfeld von Most Valuable Promotions (MVP) statt – einem der derzeit einflussreichsten Player im internationalen Frauenboxen. MVP, gegründet 2021 von Jake Paul, setzt konsequent auf Frauenkämpfe im Main Event, langfristige Karriereplanung und internationale Sichtbarkeit über große Streaming- und TV-Plattformen. Mit Aushängeschildern wie Amanda Serrano sowie Top-Athletinnen wie Chantelle Cameron oder Savannah Marshall prägt MVP die moderne Entwicklung des Profiboxens nachhaltig.
Für Bounce und Michaela Kotaskova ist dieser Fight ein klares Statement: österreichisches Frauenboxen ist bereit für die internationale Spitze.
