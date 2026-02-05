Kotaskova steht vor Mega-Fight um den WM-Titel!

„Das ist reiner Wille und Disziplin“

Marcos Nader, Manager von Kotaskova, betont: „Ich freue mich unglaublich für Michaela. Nur wenige Athlet:innen im Boxsport arbeiten so beständig und diszipliniert wie sie. Bei Team Bounce macht es einfach Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die alles geben und gleichzeitig Vertrauen schenken. Michaela hat sich diesen nächsten großen Schritt zu 100 % verdient. Zehn Jahre lang – ohne Ausreden, ohne Kompromisse – hat sie in unseren Hallen alles gegeben. Das ist reiner Wille und Disziplin. Sie ist ein Vorbild, nicht nur für Mädchen und Frauen, sondern für alle, die täglich hart für ihre Ziele arbeiten. Ich bin überzeugt, dass sie in London eine großartige Leistung zeigen und den einen oder anderen überraschen wird.“