Fast eine Million Migranten bald legal in Spanien

Dramatische Lage am Arbeitsmarkt

Begründet wird der Schritt mit der dramatischen Lage am Arbeitsmarkt: In Bau, Gastronomie, Pflege und Landwirtschaft fehlen schlichtweg die Menschen. Gleichzeitig will man die Schattenwirtschaft bekämpfen, durch die der Staat Milliarden an Steuereinnahmen verliert.