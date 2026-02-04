Vorteilswelt
Heißes Slalom-Finale

Jetzt droht brutaler Fünfkampf um die Fix-Tickets

Vorarlberg
04.02.2026 15:39
Jakob Greber liegt zwei Rennen vor Schluss weiterhin auf Kurs Richtung Weltcup-Fixticket.
Jakob Greber liegt zwei Rennen vor Schluss weiterhin auf Kurs Richtung Weltcup-Fixticket.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Fünf Läufer innerhalb von gerade einmal 20 Punkten bei noch zwei ausstehenden Rennen. Das Finale um die drei Slalom-Fixtickets für die kommende Weltcupsaison verspricht ein absoluter Leckerbissen zu werden. Mittendrin: ein 22-jähriger Österreicher.

Nachdem sich der Jakob Greber beim Europacup-Slalom im spanischen Baqueira Beret (Sp) am Dienstag als Dritter noch sein viertes Saisonpodest geholt hatte und in der Disziplinenwertung auf Rang zwei vorgerückt war, lief es am Mittwoch beim zweiten Rennen für den 22-jährigen Mellauer nicht mehr wie erhofft.

Am Dienstag freute sich das ÖSV-Europacupteam mit Jakob Greber über Platz drei.
Am Dienstag freute sich das ÖSV-Europacupteam mit Jakob Greber über Platz drei.(Bild: Ski Austria)

Leichter Rückfall im Finale
Nach Zwischenrang sieben rutschte der Head-Pilot im Finale auf Platz zehn ab, 2,53 Sekunden hinter Tommaso Saccardi (It), der vor den Franzosen Hugo Desgrippes und Antoine Azzoline gewann. „Im ersten Lauf hatte ich etwas Pech mit dem Wind – aber Skifahren ist ein Freiluftsport, das kann passieren“, resümierte der Heeressportler trocken. „Der zweite Lauf war dann ganz okay, ich muss mir erst anschauen, woran es gelegen hat.“

Extrem enges Rennen
Vor den letzten zwei Saisonslaloms am 15. Februar in Berchtesgaden (D) und beim Finale in Schladming im März rückt damit in der Disziplinenwertung alles noch enger zusammen. Mit 370 Punkten führt Saccardi jetzt zwölf Zähler vor Auguste Aulnette (Fra). Desgrippes, Hans Grahl-Madsen (Nor) und Greber teilen sich dahinter mit 350 Punkten Rang drei. Das Rennen um eines der drei heiß begehrten Weltcup-Fixtickets für den Winter 2026/27 wird also zum beinharten Fünfkampf.

Florian Neumayer durfte sich über sein bestes EC-Resultat freuen.
Florian Neumayer durfte sich über sein bestes EC-Resultat freuen.(Bild: Florian Neumayer)

Bestes EC-Resultat für Neumayer
Ein Fight, in dem Moritz Zudrell keine Rolle spielt. Nach Rang 19 am Mittwoch konnte der 20-jährige Silbertaler gestern als 23. (+4,54) aber zumindest erneut Punkte einfahren. Bester ÖSV-Herr am Mittwoch: Der Steirer Ralph Seidler, der als Siebter 2,03 Sekunden auf Saccardi verlor. Der Salzburger Florian Neumayer holte als 24. (+4,56) sein bestes EC-Resultat, mit dem Tiroler Mario Gramshammer als 26. (+5,00) schaffte noch ein fünfter ÖSV-Herr in die Top-30.

Vorarlberg
