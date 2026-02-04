Jetzt droht brutaler Fünfkampf um die Fix-Tickets

Leichter Rückfall im Finale

Nach Zwischenrang sieben rutschte der Head-Pilot im Finale auf Platz zehn ab, 2,53 Sekunden hinter Tommaso Saccardi (It), der vor den Franzosen Hugo Desgrippes und Antoine Azzoline gewann. „Im ersten Lauf hatte ich etwas Pech mit dem Wind – aber Skifahren ist ein Freiluftsport, das kann passieren“, resümierte der Heeressportler trocken. „Der zweite Lauf war dann ganz okay, ich muss mir erst anschauen, woran es gelegen hat.“