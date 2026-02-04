Vorteilswelt
Italiener berichten

Zwei Ski-Ikonen werden Olympisches Feuer entzünden

Olympia
04.02.2026 11:48
Ski-Legende Alberto Tomba soll bei der Olympia-Eröffnungsfeier eine wichtige Rolle einnehmen.
Ski-Legende Alberto Tomba soll bei der Olympia-Eröffnungsfeier eine wichtige Rolle einnehmen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die italienischen Ski-Ikonen Alberto Tomba und Deborah Compagnoni werden anlässlich der Eröffnung am Freitag die olympischen Feuer der Winterspiele Mailand/Cortina entzünden. 

Das berichtete die Gazzetta dello Sport am Mittwoch. Der 59-jährige Tomba und die 55-jährige Compagnoni sind beide dreifache Olympiasieger und zählen zu den populärsten italienischen Wintersportlern ihrer Generation.

Tomba werde das Feuer in Mailand bei der offiziellen Eröffnungsfeier entzünden, hieß es in dem Bericht, Compagnoni das zweite Feuer auf der Piazza Dibona in Cortina d‘Ampezzo. Von den Veranstaltern bestätigt wurde das vor der Zeremonie aber noch nicht.

