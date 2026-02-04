Schicker trägt bei TSG nun besondere Verantwortung
Neuer Personal-Knall
Nächste Personalveränderung bei der TSG Hoffenheim. Nachdem sich der Verein vom bisherigen Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer Tim Jost getrennt hat, kommt Andreas Schicker nun eine besondere Rolle zu.
Wie die TSG in einer offiziellen Stellungnahme am Mittwoch wissen ließ, war die Trennung von Jost eine Entscheidung, „die beide Seiten nach intensiven und offenen Gesprächen“ getroffen hätten.
Der bisherige Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer bildete seit November 2025 mit Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker das Führungsduo der Hoffenheimer. Nun sei Schicker „allein vertretungsberechtigt“, ließ der Klub wissen.
