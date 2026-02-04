Vorteilswelt
Neuer Personal-Knall

Schicker trägt bei TSG nun besondere Verantwortung

Deutsche Bundesliga
04.02.2026 12:01
Andreas Schicker nimmt bei Hoffenheim eine immer zentralere Rolle ein.
Andreas Schicker nimmt bei Hoffenheim eine immer zentralere Rolle ein.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nächste Personalveränderung bei der TSG Hoffenheim. Nachdem sich der Verein vom bisherigen Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer Tim Jost getrennt hat, kommt Andreas Schicker nun eine besondere Rolle zu. 

0 Kommentare

Wie die TSG in einer offiziellen Stellungnahme am Mittwoch wissen ließ, war die Trennung von Jost eine Entscheidung, „die beide Seiten nach intensiven und offenen Gesprächen“ getroffen hätten. 

Der bisherige Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer bildete seit November 2025 mit Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker das Führungsduo der Hoffenheimer. Nun sei Schicker „allein vertretungsberechtigt“, ließ der Klub wissen. 

