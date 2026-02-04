P&G und BIPA unterstützen die Chill Foundation

Skifahren und Snowboarden sind für die Österreicher:innen mehr als nur Hobbys – für 33 % verkörpert der Sport ein wahres Lebensgefühl und für 78 % ist dieser sogar Teil unserer nationalen Identität. Das zeigt eine aktuelle Studie von Procter & Gamble (P&G).
So macht ein Tag am Berg die Österreicher:innen glücklicher als jedes Wellness-Wochenende. Doch obwohl die Leidenschaft für den Pistenspaß so groß ist, fehlt oft die richtige Grundausbildung. 12 % der Österreicher:innen sind noch nie auf Skiern oder einem Snowboard gestanden und 18 % haben es zwar versucht, können aber nicht wirklich fahren. Ein Viertel wiederum schafft zumindest die blaue Piste.
Die Ergebnisse verdeutlichen die Relevanz von Ski- und Snowboardkursen, damit der Wintersport in Österreich langfristig erhalten werden kann. Damit mehr junge Österreicher:innen einen Zugang zum Pistenspaß bekommen, engagiert sich P&G mit Olympia-Star Anna Gasser für Chancengleichheit im Wintersport. Außerdem unterstützt P&G gemeinsam mit BIPA die Chill Foundation, die Snowboardkurse für junge Menschen anbietet. Dadurch haben sie die Chance, Snowboarden zu lernen und ihre Leidenschaft für den Pistenspaß zu entdecken.
Einkaufen und zum Pistenspaß verhelfen
Von 5. bis 18. Februar 2026 läuft die Initiative zur Förderung von Jugend-Snowboardkursen: Mit jedem Kauf eines teilnehmenden P&G-Produkts bei BIPA oder im BIPA Online-Shop wird automatisch ein Betrag für Snowboardkurse der Chill Foundation gespendet. Teilnehmende P&G-Marken sind Always, Ariel, Braun, Fairy, Gillette, Venus, Pampers, Pantene, Lenor, Swiffer, Head&Shoulders, Blend-a-Med und Oral-B. Jeder Einkauf zählt – für den Wintersport von morgen.
