Wintersport für alle:

P&G und BIPA unterstützen die Chill Foundation

Freizeit
04.02.2026 12:11
Bezahlte Anzeige
(Bild: P&G)

Skifahren und Snowboarden sind für die Österreicher:innen mehr als nur Hobbys – für 33 % verkörpert der Sport ein wahres Lebensgefühl und für 78 % ist dieser sogar Teil unserer nationalen Identität. Das zeigt eine aktuelle Studie von Procter & Gamble (P&G).

So macht ein Tag am Berg die Österreicher:innen glücklicher als jedes Wellness-Wochenende. Doch obwohl die Leidenschaft für den Pistenspaß so groß ist, fehlt oft die richtige Grundausbildung. 12 % der Österreicher:innen sind noch nie auf Skiern oder einem Snowboard gestanden und 18 % haben es zwar versucht, können aber nicht wirklich fahren. Ein Viertel wiederum schafft zumindest die blaue Piste.

Die Ergebnisse verdeutlichen die Relevanz von Ski- und Snowboardkursen, damit der Wintersport in Österreich langfristig erhalten werden kann. Damit mehr junge Österreicher:innen einen Zugang zum Pistenspaß bekommen, engagiert sich P&G mit Olympia-Star Anna Gasser für Chancengleichheit im Wintersport. Außerdem unterstützt P&G gemeinsam mit BIPA die Chill Foundation, die Snowboardkurse für junge Menschen anbietet. Dadurch haben sie die Chance, Snowboarden zu lernen und ihre Leidenschaft für den Pistenspaß zu entdecken.

(Bild: P&G)

Einkaufen und zum Pistenspaß verhelfen 
Von 5. bis 18. Februar 2026 läuft die Initiative zur Förderung von Jugend-Snowboardkursen: Mit jedem Kauf eines teilnehmenden P&G-Produkts bei BIPA oder im BIPA Online-Shop wird automatisch ein Betrag für Snowboardkurse der Chill Foundation gespendet. Teilnehmende P&G-Marken sind Always, Ariel, Braun, Fairy, Gillette, Venus, Pampers, Pantene, Lenor, Swiffer, Head&Shoulders, Blend-a-Med und Oral-B. Jeder Einkauf zählt – für den Wintersport von morgen.

Jeder Einkauf zählt – für den Wintersport von morgen.

