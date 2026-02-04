P&G und BIPA unterstützen die Chill Foundation

So macht ein Tag am Berg die Österreicher:innen glücklicher als jedes Wellness-Wochenende. Doch obwohl die Leidenschaft für den Pistenspaß so groß ist, fehlt oft die richtige Grundausbildung. 12 % der Österreicher:innen sind noch nie auf Skiern oder einem Snowboard gestanden und 18 % haben es zwar versucht, können aber nicht wirklich fahren. Ein Viertel wiederum schafft zumindest die blaue Piste.