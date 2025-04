Vorstoß gegen Schmäh mit Mogelpackungen im Handel

Kritik an „profitabler Masche“

„Weniger ums gleiche Geld. Das ist eine profitable Masche, die weniger auffällt als eine ausgewiesene Preiserhöhung“, sagt die Konsumentensprecherin der Grünen, Ines Vukajlović. Ihre Partei will nun etwas gegen diese „Frotzelei der Kunden“ unternehmen: Sie fordert in der heutigen Landtagssitzung die Landesregierung per Initiativantrag auf, diesbezüglich Druck bei der Bundesregierung zu machen.