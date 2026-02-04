Vorteilswelt
Kurz vor Eröffnung!

Schneefälle in den Olympia-Regionen erwartet

Olympia
04.02.2026 12:28
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina wird in den Olympiaregionen Schnee erwartet.

Schneefälle wurden am Mittwoch in Cortina sowie in der lombardischen Bergregion Valtellina gemeldet, die den ganzen Tag anhalten sollen, wie die Umweltbehörde ARPA meldete.

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr zeigt eine gute erste Trainingsfahrt.
Abfahrtstraining
LIVE: Das 1. Training für die Herren-Abfahrt
04.02.2026
Beckham und Co.
Olympia-Drama: Stars reagieren auf Vonn-Ansage
04.02.2026

Am Donnerstag ist vorübergehend Sonnenschein vorhergesagt, bevor am Freitag, dem Tag der Eröffnungszeremonie im Mailänder San Siro-Stadion, erneut schwache Schneefälle möglich sind. In Mailand fällt Regen, die Nullgradgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.500 Metern. Am Samstag ist eine Wetterbesserung zu erwarten, danach sind weitere Niederschläge möglich.

