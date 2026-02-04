Schneefälle in den Olympia-Regionen erwartet

Am Donnerstag ist vorübergehend Sonnenschein vorhergesagt, bevor am Freitag, dem Tag der Eröffnungszeremonie im Mailänder San Siro-Stadion, erneut schwache Schneefälle möglich sind. In Mailand fällt Regen, die Nullgradgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.500 Metern. Am Samstag ist eine Wetterbesserung zu erwarten, danach sind weitere Niederschläge möglich.