Schneefälle in den Olympia-Regionen erwartet

„War nicht so witzig!“ Schrecksekunde für ÖSV-Ass
Sturz verhindert
Kurz vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina wird in den Olympiaregionen Schnee erwartet.
Schneefälle wurden am Mittwoch in Cortina sowie in der lombardischen Bergregion Valtellina gemeldet, die den ganzen Tag anhalten sollen, wie die Umweltbehörde ARPA meldete.
Am Donnerstag ist vorübergehend Sonnenschein vorhergesagt, bevor am Freitag, dem Tag der Eröffnungszeremonie im Mailänder San Siro-Stadion, erneut schwache Schneefälle möglich sind. In Mailand fällt Regen, die Nullgradgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.500 Metern. Am Samstag ist eine Wetterbesserung zu erwarten, danach sind weitere Niederschläge möglich.
