Im Schloss geistert Aus für das Finanzamt herum

Prozess für mehr Effizienz

Dafür wird nun völlig unerwartet über den Abschied des Finanzamtes, das ebenfalls im Schloss untergebracht ist, spekuliert. Grund ist ein eingeleiteter Prozess im Finanzministerium für eine Effizienzsteigerung in den kommenden zwei Jahren. Laut Ministerium handle sich um eine regelmäßige Analyse der Standorte. „Dass in den einzelnen Bereichen immer wieder Gespräche über Effizienzsteigerungen – und damit einhergehend verschiedene Herausforderungen und Möglichkeiten – geführt werden, kann als normaler Prozess angesehen werden. Im Fall von Freistadt liege keine Entscheidung vor, es wurde auch keine Entscheidung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommuniziert“, wird in eine Stellungnahme klargestellt.