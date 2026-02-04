Dealer verkaufte während Bewährung wieder Drogen

Die Polizei hatte den einschlägig vorbestraften 24-Jährigen schon länger am Kieker. Am 9. April 2025 erfolgte eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Beschuldigten im Bezirk Ried. Dieser war zuvor bei Suchtgiftermittlungen des Kriminaldienstes Grieskirchenaufgefallen. Darüber hinaus wurde auch eine Wohnung in Wels durchsucht, die zum Teil aus Erlösen des Suchtgifthandels finanziert worden war.