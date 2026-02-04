Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 120.000 Euro

Handyshop-Betreiber soll EU geprellt haben

Oberösterreich
04.02.2026 16:30
Schon wieder saß am Mittwoch ein Handyshop-Betreiber am Landesgericht Linz
Schon wieder saß am Mittwoch ein Handyshop-Betreiber am Landesgericht Linz(Bild: Andrea Kloimstein)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Rechnungen im Wert von 120.000 Euro soll ein Besitzer eines Handyshops für den Reparaturbonus eingereicht haben – überhöht oder teilweise gar erfunden, zumindest laut Anklage. Der rechtfertigt sich damit, dass er seinen Kunden nur beim Ausfüllen des Antrags half. Der Prozess wurde vertagt, weil noch Zeugen gehört werden müssen. 

0 Kommentare

Den Reparaturbonus soll ein Handyshopbetreiber (35) aus Linz ausgenutzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen vor, von 2022 bis 2023 Rechnungen erfunden oder überhöht ausgestellt zu haben, „und praktischerweise gab es im Geschäft nur Barzahlung“, so der Ankläger. Insgesamt sei der Europäischen Union ein Schaden von 120.000 Euro entstanden.

„Kunden brauchten Unterstützung“
Vor dem Landesgericht Linz bekannte sich der Unbescholtene zum Vorwurf des schweren Betrugs nicht schuldig. Sein Verteidiger gibt dem Stress im Geschäft die Schuld und spricht davon, dass 90 Prozent der Kunden Unterstützung beim Ausfüllen der Förderanträge gebraucht hätten. „Nicht alle hatten eine E-Mail-Adresse, da musste er mit seiner einspringen“.

Lesen Sie auch:
Ein frecher Betrugsfall soll am Mittwoch in Linz verhandelt werden (Symbolbild)
Betrug mit Förderungen
Linzer Handyshop im Visier von EU-Ermittlern
20.01.2026
Alles abgestritten
Verhandlung zu Förderbetrug in 2700 Fällen vertagt
21.01.2026

50 Zeugen für Unschuld
Was der 35-Jährige auch nicht abstreitet und als der Richter feststellt, dass er etwas Falsches eingegeben hat, antwortet er kleinlaut mit Ja. Um die Unschuld seines Mandanten zu beweisen, hat der Verteidiger 50 Zeugen beantragt. Der Prozess wurde auf 19. März vertagt, dann sollen acht davon gehört werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
184.605 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
175.166 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
133.684 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Pflegekraft am Wort:
„Wir werden bespuckt, gekratzt und geschlagen“
Krone Plus Logo
Kekse statt Ratschläge
Verwöhnen erlaubt: Was eine gute Oma ausmacht
Um 120.000 Euro
Handyshop-Betreiber soll EU geprellt haben
Jetzt Tickets sichern!
Fünf Top-Acts beim Summer-Opening Schladming 2026
„Krone“-Analyse
„Wir müssen lernen, mit KI-Bildern umzugehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf