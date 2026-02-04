Handyshop-Betreiber soll EU geprellt haben

50 Zeugen für Unschuld

Was der 35-Jährige auch nicht abstreitet und als der Richter feststellt, dass er etwas Falsches eingegeben hat, antwortet er kleinlaut mit Ja. Um die Unschuld seines Mandanten zu beweisen, hat der Verteidiger 50 Zeugen beantragt. Der Prozess wurde auf 19. März vertagt, dann sollen acht davon gehört werden.