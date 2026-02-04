Vorteilswelt
Taxler entdeckte Wrack

Rätsel um Unfallauto in Bach: Lenker verschwunden

Burgenland
04.02.2026 07:00
Dieser Pkw musste aus dem Stooberbach geborgen werden.
Dieser Pkw musste aus dem Stooberbach geborgen werden.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Eine böse Überraschung erlebte ein Taxifahrer zeitig in der Früh. Als er in Stoob im Burgenland unterwegs war, traute er seinen Augen nicht. Im Morgennebel sah der Chauffeur ein Wrack, das umgekippt in einem Bachbett lag. Prompt setzte er einen Notruf ab.

Mit einem ungewöhnlichen Fall bekam es die Polizei an den letzten Jänner-Tagen in Stoob zu tun. Während die meisten Bewohner noch schliefen, schlug in den frühen Morgenstunden ein Taxifahrer in der Landesleitzentrale Alarm, weil er im Stooberbach ein auf der Seite liegendes Auto entdeckt hatte – vermutlich Totalschaden! Der Besitzer war spurlos verschwunden.

Anzeige bei Bezirkshauptmannschaft
Kurz vor 6 Uhr fuhr die Feuerwehr Stoob mit zehn Mann in der Keramikstraße auf, um das Wrack ohne Kennzeichen mithilfe einer Seilwinde aus dem Bachbett zu bergen. Da sind für die Ermittler die Nachforschungen rund um den fahrerflüchtigen Unfalllenker bereits voll angelaufen. Allerlei Schriftstücke und der Kfz-Schlüssel konnten im Wagen sichergestellt werden. Rasch lagen erste Hinweise auf den mutmaßlichen Besitzer vor – Anzeige bei der BH Oberpullendorf inbegriffen!

„Sohn unter Schock“
Nicht der gesuchte Lenker, sondern seine Mutter tauchte am nächsten Tag bei der Polizei auf. Sie wollte die aufgefundenen Unterlagen und den Kfz-Schlüssel abholen. „Mein Sohn stand unter Schock. Er hatte nach dem Unfall die Unglücksstelle neben der Stooberbachbrücke sofort verlassen“, gab die Frau an. Weil der Akku seines Handys leer gewesen sei, habe ihr Sohn keine Hilfe rufen können.

Die ungarischen Kennzeichen habe er aus Angst vor einem Diebstahl abmontiert und mitgenommen, so die Mutter. Feststeht, im Spital in Sopron hatten die Ärzte bei dem Unfalllenker eine Schädelprellung und eine Verletzung am Sprunggelenk festgestellt, wie der Befund zeigt. Fragliche Details müssen die Ermittler noch abklären.

Folgen Sie uns auf