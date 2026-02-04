Rätsel um Unfallauto in Bach: Lenker verschwunden

Anzeige bei Bezirkshauptmannschaft

Kurz vor 6 Uhr fuhr die Feuerwehr Stoob mit zehn Mann in der Keramikstraße auf, um das Wrack ohne Kennzeichen mithilfe einer Seilwinde aus dem Bachbett zu bergen. Da sind für die Ermittler die Nachforschungen rund um den fahrerflüchtigen Unfalllenker bereits voll angelaufen. Allerlei Schriftstücke und der Kfz-Schlüssel konnten im Wagen sichergestellt werden. Rasch lagen erste Hinweise auf den mutmaßlichen Besitzer vor – Anzeige bei der BH Oberpullendorf inbegriffen!